無人車自主測試? 加州擬修法允許

〈台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導〉在各大科技公司、汽車公司開始投入無人駕駛汽車的開發後，美國科技業大本營加州已經開始考慮立法，允許科技公司製造出的無人駕駛汽車，可以在沒有真人陪同的情況下，利用加州的道路做測試。

美國許多大科技公司，包括谷歌(Google)、特斯拉(Tesla)等大廠，都來自於加州的矽谷，這些公司創造了加州大量的產值，因此州政府也特別注重科技業的發展。

目前光是製造商就有27間擁有在加州測試自動車的許可證，不過根據當地法規，如果要在道路上測試自動車，車內必須要有真人駕駛，以防可能出現的機械故障等意外。

谷歌旗下的自動車公司Waymo指出，2016年公司的無人駕駛汽車總里程數為63.6萬英里，需要真人協助的情況只有124起，相比2015年42.4萬英哩需要341次協助，整體的比例已經下降許多。

加州提出的新法案規範了無人車測試所需的架構，以及製造商如果想要適用於此法規，需要做些什麼改善等。

加州車輛管理局(California Department for Motor Vehicles)局長Jean Shiomoto表示，新的法規將會大幅增加現有的無人車測試計畫，以包含在沒有隨行真人情況下的無人車測試，為的就是達成「無人車上路」這個最終目標。

現階段，加州車輛管理局正開放民眾發表自己意見與回饋，期限到4月24日截止。