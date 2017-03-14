土國總統欲擴權 土、歐盟關係緊張升高

〈台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導〉土耳其在4月16日即將舉行公投，決定是否賦予總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)更大的權力，此舉引起歐盟關切。

為了獲得更多的選票，土耳其政府不但給予海外土國人不在土耳其投票的權利，更積極利用「向不說不」(Say “No” to No)的口號在海外進行宣傳，希望海外土耳其人能投下贊成票，支持總統擴權。

然而，埃爾多安公然利用公投擴大總統權力，被歐盟視為反民主行為，引發各國抵制，除了德國利用各種理由取消土國政府在德國本土的造勢活動外，就以荷蘭跟土耳其的關係最為緊張，甚至直接上升到外交對立的等級。

兩名土耳其官員原本預計在荷蘭第二大城鹿特丹對群眾進行演說，卻被荷蘭當局強行喊卡，其中一人甚至被警方「護送」到荷蘭與德國邊境，這幾乎等於變相的驅逐出境。

除此之外，面對在荷土耳其人的抗議，荷蘭警方除了進行驅離外，甚至出動了鎮暴水車跟警犬，強制進行疏散，土耳其副總理Numan Kurtulmuş隨後以報復性政策回擊，表示將不再允許載有荷蘭外交人員的飛機通過土耳其領空或是降落土耳其。

Kurtulmuş同時指出，所有現在正與荷蘭進行的高階政治談話將全部暫停，土國國會也會在近期被告知，立刻從與荷蘭的雙邊夥伴協議中抽身，這些措施將實施直至荷蘭政府給出「合理的解釋」為止。

總統埃爾多安也諷刺荷蘭是出口經濟單一的「香蕉共和國」，呼籲國際社會針對荷蘭的行為發動經濟制裁，甚至暗示荷蘭的行徑與納粹「很像」。

土耳其還威脅要重啟與歐盟的移民協議，不久前土國才答應將盡力把想進入保加利亞和希臘邊界的難民擋住，如果因為公投衝突反悔，雙方勢必要重啟談話，讓歐盟的難民問題在添上一筆不確定性。

現階段，由於荷蘭駐土大使Kees Cornelis van Rij並不在土國內，一切土國業務仍由在地的辦公室負責，荷蘭總理魯特(Mark Rutte)面對土耳其多管齊下的威脅，表示荷蘭絕對不會在威脅下進行協商，並要求土國就埃爾多安稱呼荷蘭為納粹一事道歉。

對此，德國總理梅克爾表達對荷蘭的絕對支持，表示荷蘭在二戰期間深受納粹之害，也要求土國立刻道歉。