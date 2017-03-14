英政府迎來最終勝利！ 最快3月底啟動脫歐

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）英國上下議院昨(13)日晚間通過脫歐法案，英國首相梅伊(Theresa May)將可引用歐盟里斯本條約第50條啟動脫歐程序，展開正式談判，但預料3月底才會有所行動。



在首相梅伊宣布將「硬脫歐」並退出歐洲共同市場後，英國下議院首先以壓倒性票數給予支持，而後英國上議院決議修正脫歐法案，要求各部會保障脫歐後旅居英國的歐盟公民權利，以及讓所有脫歐協議都必須經過議會同意，但經過上下議院來回審議後，13日晚間英國上議院也以274票贊成、118票反對，批准並授權梅伊政府將於3月31日正式啟動脫歐程序。

英國女王伊麗莎白二世最快將於14日御准立法，理論上梅伊隨即可以啟動里斯本條約第50條。但英國媒體報導，梅伊並不會馬上行動，至少本週不會有所行動，BBC報導，消息來源指出，梅伊將會等到3月底才正式通知歐盟。

梅伊一旦發函通知歐盟，歐盟將有48小時時間提交談判草案，但雙方尚須確定策略，談判預計要數月後才會真正展開。

延宕多時的英國脫歐進程將正式啟動，但恐怕也更加強了蘇格蘭舉辦二次獨立公投的決心。蘇格蘭首席大臣施特金(Nicola Sturgeon)先前表示，蘇格蘭將要求英國政府許可，於2018年秋天至隔年春天間再次舉辦獨立公投，蘇格蘭人民必須要能在「英國硬脫歐」及成為獨立國家之間作選擇。



英國自從意外通過脫歐公投後，全球普遍對於她抱持悲觀態度，先前梅伊又宣布將退出歐盟單一市場，並重啟移民與外籍人士工作權的管制，似乎讓日不落國的處境陷入更困難的地步。

為了保護目前享受的歐盟權利，恐將有更多跨國銀行和金融集團選擇離開英國，返回歐洲大陸，這對身為全球金融重鎮的英國，將是一個失業率爆增和經濟低迷的預兆。

未來英國在脫歐程序啟動後，將面臨的困難與挑戰包含：