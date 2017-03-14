世界球后戴資穎  全英羽球公開賽「小世界盃」奪冠

（台灣英文新聞／體育組綜合報導）世界羽球女單排名第一、奪下號稱「小世界盃」的全英羽球公開賽球后寶座的戴資穎今(14)日清晨載譽歸國，她也是台灣史上首位榮獲此賽事冠軍殊榮的選手，分享贏球的關鍵就是「任何比賽都是平常心全力以赴」。

年僅22歲的戴資穎昨天在全英羽球公開賽女單決賽發揮驚人的主宰力，以21比16、22比20擊敗泰國好手、世界第7的伊瑟儂(Ratchanok Intanon)，成為台灣羽球史上在全英公開賽奪冠的第1人，也收下4.5萬美元(約139萬元台幣)的冠軍獎金。

從去(2016)年奧運後，戴資穎狀況調整得非常好，加上中國女單3金花王適嫻、王儀涵、李雪芮陸續退休、受傷，小戴乘勢而起，並靠著去年11月香港超級系列羽球公開賽奪冠，於去年12月登上世界球后寶座，經過3個月的冬季訓練，戴資穎選擇這場意義重大的全英公開賽，當作她2017年首戰。

榮登球后再奪冠，羽壇人士普遍認為，162公分的戴資穎彌補她個子不高的劣勢，苦練出網前小球手法相當出色，變化多端，更讓對手難以捉摸真正的放球位置，這項必殺絕技，是目前女子羽球界的第一把交椅；加上戴資穎從小的臂力就相當驚人，讓她在單手反拍常能回得又深又準，讓對手疲於奔命，更是致勝武器。

台灣羽球隊教練蕭博仁說，「戴資穎從奧運後，對球場掌控能力進步很多，加上體能鍛鍊得很好，以往一些需要手感、體力的手法，在關鍵時刻變得不會失誤，很容易一直調動對手消耗體力，今年看起來應是沒人能動搖其地位。」

戴資穎說，每一場比賽她都是平常心全力以赴，這次也不例外，首次贏得全英羽球賽冠軍的她開心地說，「在英國比賽的感覺非常好，這裡的觀眾都很支持比賽。有很多人發信向我道賀，很謝謝大家的支持；更感謝許多人熬夜看比賽，和我零時差分享比賽。」

戴資穎11歲「出道」跟父親戴楠凱到處比賽，戴楠凱說，「全英公開賽後，資穎回台休息和練球，接著再參加馬來西亞、新加坡兩場超級系列賽。」

由於戴資穎在國內早已打遍女子球壇無敵手，因此戴楠凱特地請高雄中學男子甲組球員來陪她對練，他說，「如果找女子陪練員實力也有點差距，所以就讓她跟男子甲組球員打，更能適應快速球風和比較重的球質。」戴資穎下一個目標將是最高等級台灣也沒人拿過的羽球世錦賽女單冠軍。

全英羽球公開賽從1898年舉辦，是世上最古老的羽球賽，歷屆球王、球后大都曾在這個賽事奪冠，全英賽被稱為小世界盃，奪冠者也被視為世界冠軍，119年來僅10個國家拿過女單冠軍，其中亞洲有中國、日本、南韓、印尼4國，台灣靠戴資穎封后，成史上第5個拿下全英女單冠軍的亞洲國家。