〈財經主筆室〉鳳梨酥名店IPO前減資 「陸客股」變趴趴熊

國內糕餅與鳳梨酥名店維格餅家（2733）上周宣布擬辦理現金減資3成，每股退回3元。維格是興櫃股票，原打算在台股掛牌IPO，但如今都還沒有上櫃，就已開始減資，除對將來上櫃之路憑添變數外，也等於對短中期兩岸關係解凍投下了不信任票。連帶過去紅翻天的所謂「陸客概念股」，未來投資人恐怕也需要重新檢視股價。

維格餅家早自2011年之時就已傳出打算上市櫃，當時有券商看好它，認為它興櫃價格上看3位數，甚至上櫃後可能還有機會直追王品、安心、瓦城等高價食品通路股，甚至有法人上看250元以上。

事實上，維格在2015年以86元在興櫃掛牌第一天，確實也飆漲超過57%收135.5元高價，不過蔡英文當選後，兩岸關係急凍，陸客銳解，陸客生意受影響，雖然也努力調整南向等策略，但如今維格的市價截至3月10日收盤僅剩下40.1元，甚至不到興櫃掛牌價的一半。

維格餅家上周董事會決議辦理現金減資3成，每股退還3元給股東，減資金額為7113.6萬元，減資後資本額剩1.68億元，事實上減資把錢退還給股東，算是負責任的作法。公司總經理何萬誠說，減資主要考量門市業務長期營業活動現金流穩定，帳上尚有足夠資金可供運用，且短期內並無重大資本支出計畫。

何萬誠同時強調，維格近期雖受國內觀光產業不振影響，但營運體質尚屬穩健。然而沒有需要擴大資本支出，還需要上櫃嗎？而且如今中概股本益比大減，恐怕也衝擊公司 IPO意願。

總統當選人蔡英文選前承諾陸客配額維持現況，但事實上兩岸關係急凍後的陸客縮減效應持續，今年前2個月台北101大樓觀景台參訪人數腰斬，旅行社、購物店與遊覽車哀鴻遍野，鐘表「陸客店」傳出收掉一半。

從投資人角度來看，中概股股價亦急摔，鳳凰旅行社股價從六年前高峰72元，摔到如今剩下37元左右，也是接近腰斬。王品股價剩141元，距離2014年近500元高價更跌掉7成，相當慘烈；安心從2012年最高196元跌至如今僅剩78元，也跌掉六成，晶華酒店2011年風光站上594元，如今也僅剩不到3成。如今，維格的上櫃前減資，顯然企業營運難耐長時間兩岸關係凍結，也已經等不下去了。