高波動時代 採多重資產策略為上策

全球金融市場已然步入高波動時代，尤其2017年的諸多波動因子包括川普新政、英國脫歐、印度貨幣政策及地緣政治衝突等，面對多變時代，應該善用多重配置的投資理念。4月10日即將募集的「富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」鎖定歐洲、絲路及東亞三大經濟圈，搭配債券、股票及REITs等多重資產，結合雙重海外顧問BOCHK及KOTAK投資團隊，期可創造兼顧收益與風險的投資組合。

富邦投信此次選擇以歐亞絲路經濟圈為主要投資地區，就是看好以歐亞絲路地區消費及基礎建設投資的成長潛力。歐亞絲路經濟圈所包含的新興市場及開發中國家對基礎建設均有強烈需求，亞投行與絲路基金兩大金流平台正是最大的金流後盾。除此之外，中國經濟動能好轉，除了財富外移帶動鄰近國家消費增長外，高鐵外交、產業外移及一帶一路政策方向，均使中國基礎建設投資逐漸外移，未來商機無窮。

「富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」同時也是國內第一檔多重資產型基金。富邦投信指出，甫於2016年底法令開放的「多重資產型基金」，強調各不同類型資產的多元配置，可投資的資產包含股票、債券、基金受益憑證、REITs及其他經金管會核准之資產，只要任何一資產種類不得超過基金淨資產價值的70%即可，投資操作相對靈活。