牙齒沒顧好 醫療費用恐等同於豪華房車

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）據國民健康局統計報告，國人齲齒盛行率達近九成，而12歲以下兒童平均有2.5顆的齲齒，足見預防齲齒在台灣口腔衛生教育的重要性。因此在「世界口腔健康日」前夕別邀請國立陽明大學牙醫學院院長許明倫教授分享「家庭口衛經濟學」觀念，指出一家人因為生活在相同環境，易產生相近的口腔問題，而家中一人生病將直接影響家庭經濟負擔。

牙痛家庭一年的治療費用恐相當於一部豪華房車，許明倫院長呼籲民眾即早養成正確潔牙觀念與習慣，天天愛牙四守則、確實潔牙與定期口腔檢查，不方便刷牙時可選擇咀嚼無糖口香糖刺激唾液分泌、中和口中酸性，降低蛀牙發生率，遠離口腔疾病，儲值健康刻不容緩！

許明倫院長表示，齲齒雖不是傳染病，但一家人在相同生活環境及類似的生活習慣下，可能形成蛀牙家族。家庭常見三大口腔困擾：齲齒、牙周病、缺牙，不論老少都有可能發生，而家中一人生病，除個人需請假看牙及追蹤治療，年幼或年長的成員還會需要由其他家屬陪同就醫及後續照護，這些都是診療費用以外的隱性成本。

許明倫院長表示：「牙齒疾病佔台灣健保約6.7%，一年可花掉近418億元。預防保健應從日常生活做起，以家庭為單位建立『家庭口衛經濟學』的觀念，每一個家庭都做好口腔衛生教育與預防保健，全體國民就有機會享受更健康的生活品質、避免不必要的家庭經濟負擔，並獲得更有效和高品質的醫療服務。切記，健康的牙齒越多，醫療花費就越少！」

提醒民眾應天天力行「愛牙四守則」，包含：一、定期進行口腔檢查；二、早晚使用含氟牙膏刷牙；三、每天使用牙線(棒)；四、吃完、喝完嚼無糖口香糖或使用含氟漱口水。

許明倫院長指出，唾液是中和酸性環境最天然的利器，嚼無糖口香糖可以增加10倍口水流量（與靜止狀態比較），而口腔唾液流量增加有3大益處：1、降低口腔酸性、2、提供更多修復被酸破壞的牙面所需之離子以及3、清潔甜食之殘渣。因此，理想的潔牙習慣是在吃完、喝完食物後以含氟牙膏將每顆牙齒表面刷乾淨來降低牙菌斑附著率；在不方便刷牙的時候，可以咀嚼2粒無糖口香糖5至10分鐘，刺激唾液分泌，中和口中酸性，不僅可抑制牙菌斑等酸性物質的生成、更可清除齒縫殘渣與齒面黏膩感，幫助牙齒再礦化，達到潔牙保健的作用。