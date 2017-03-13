經濟疲弱、失業率高 新加坡人抗議水價漲

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）超過百人11日聚集在新加坡言論廣場上，抗議政府試圖調漲水價的決定，這在新加坡是十分罕見的事。

星國政府在上個月宣布了兩階段的水價調漲，不過在逐漸將水價調升30%的同時，也承諾會針對低收入戶提供減稅補貼，不過這些新政策的實施，加上低靡的經濟成長、以及持續攀升的失業率，引爆了星國民眾不滿的情緒。

新加坡的水資源很少，因此必須與鄰國馬來西亞簽訂協議，由馬來西亞提供新加坡高達60%的用水，除此之外，新加坡也在紫外線淨水技術和海水淡化上投入了大筆資金，希望可以減低對進口用水的依賴。

財政部長王瑞傑告訴國會，任何用水量的增加都必須來自上述的兩種方式，但是海水淡化與污水淨化都需要花費高額的成本，且從國外進口用水深受天氣狀況影響，導致用水成本高漲，因而決定調升水價。

外電報導，這是20年來星國首次調漲水價，雖然政府承諾提供補貼，一些星國民眾認為補貼的額度是杯水車薪，一名育有三名子女的28歲運貨員Afad指出，政府雖然答應提供補貼，但是在水價也被調升的情況下，補貼根本毫無意義，對於一個擁有5口的家庭而言，用水量十分可觀，漲價會對家庭產生嚴重的影響。

抗議者則說，新加坡的生活費已經很高，且已經連續三年被《經濟學人信息社》(Economist Intelligence Unit)評為全球「生活費最高的城市」，調漲水價的行為不符合正義原則。

新加坡從獨立以後就飛速成長的經濟，已經創下新低，另一方面失業率則來到六年來的最高點，

新加坡的政府雖然享有高支持度，但是對於反對意見的容忍度卻很低，人民只被允許在指定的地方（一個很小的公園），在遵守誹謗法規、不議論種族宗教的情況下，發表他們的不滿。抗議者表示，要不是擔心警方掃蕩，會有更多人到場。