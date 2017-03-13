窮人只是因為懶？你犯了什麼樣的「迷思」

（前文閱讀：不努力才沒錢？美作家戳破美國「機會之地」謊言）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）許多美國人、包括台灣民眾都有一種迷思….：人們好好的工作、好好的求學、好好的結婚、好好的存錢、好好的消費、不要生下他們負擔不了數目的小孩，一切都會「好好的」，難道不是嗎？

不過，《美國貧窮大眾史》(A People’s History of Poverty in America)一書的作者Stephen Pimpare指出，造成貧窮的原因複雜，而會這樣思考的人，可能犯了什麼樣的錯？

迷思一、〖美國應該是「機會之地」(Land of Opportunity)…吧〗

一種廣泛流傳的想法認為，美國充滿了各種機會，只要你願意努力，美國開放而流動的系統，可以讓你的社經地位向上攀升。不過非營利智庫經濟政策機構(Economic Policy Institute)的報告顯示，美國的跨世代薪資流動率(intergenerational income mobility)已經不再擁有優勢，落後法國、西班牙，甚至日本等多國，且仍在衰退當中。

這代表著不只是貧窮、低薪人士的收入持續衰退，對中產階級而言，財富也在減少當中。這也意謂在美國，新一代要翻身，更難！

然而，如果接受這個事實，就必須面對美國人不願接受的醜惡真相，那就是美國已經「不再特別」，這對很多相信「美國夢」的人而言，是完全沒有辦法接受的事實。

因此，只能繼續自我催眠，如果夠努力，就可以克服所有障礙而成功。

迷思二、〖貧窮！？「不會發生在我身上」...吧？〗

相信「懶惰者才會變窮」的人，會把貧窮歸咎於這群人不夠自律、責任感不強，而自己絕對不會走到這一步！但錯了，Stephen Pimpare指出，有三分之一的美國人，終其一生會到捉襟見肘這一步。

根據美國人口普查局(Census Bureau)的一項調查，在2009年至2011年的36個月之間，高達31.6%的美國公民，曾一度生活在貧窮線底下超過兩個月至少一次，這比上回調查期間（2005年至2007年之間）的27.1%還要高出許多。

你要說這些人都是懶惰蟲嗎？低薪與支應各種家庭生活開銷，導致付不出房租而要極度縮衣節食的人，為數龐大，彭博商周2016年也做了相關報導！

迷思三、〖政府有責任「迫使」人民面對現實...吧？〗

對查菲茨這樣的人來說，為了讓人民更「注重」醫療保險，政府必須介入，但是不是增加獲得保險的機會，而是減少，這個看似殘忍的決定，在他們心中其實是政府「愛之深，責之切」的表現，一種為了「強迫」人民做出正確選擇的義務。

迷思四、〖沒錢！？那有什麼資格用／吃好一點的東西？〗

部分抱持上述理論的人認為，貧窮、沒有能力的人不能偶爾購買牛排、彩票，甚至是查菲茨說的iPhone。

先不論偶爾一塊牛排，是否能帶給窮人更多營養、更有的精神勞動，對於這些人而言，智慧型手機有時是唯一可以連上網路、處理電子郵件甚至課業的方式，為什麼要去剝奪這些不幸的人「享受便利」的機會？為什麼我們要堅持，如果你很貧窮，你也應該放棄所有快樂的事，成為一個生活窮苦也不愉快的人呢？

上位決策者對於下層階級實況的無知，以及無視這些人為了改善生活做出的努力，決定硬強加這種「愛之深責之切」的邏輯，或許對於經濟流動，才是最危險的事。