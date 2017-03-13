不努力才沒錢？美作家戳破美國「機會之地」謊言

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）美國共和黨籍眾議員傑森·查菲茨(Jason Chaffetz)在CNN的訪問上替共和黨提高醫療險價格做辯護，指出比起「那支新iPhone」，低薪族群更應該多花點錢在醫療保險上，替自己做打算，然而，問題真的只是出在「一支iPhone」上面嗎？

《美國貧窮大眾史》(A People’s History of Poverty in America)一書的作者Stephen Pimpare近日在《華郵》投書指出，姑且不論用iPhone比擬購買健康保險是多麽荒謬的事（一年的健康保險價格平均下來，相當於23支iPhone 7 plus），查菲茨與很多人都犯了同樣的錯誤，那就是認為美國的貧窮是由懶惰和不負責任所造成的。

只要這些人好好的工作、好好的求學、好好的結婚、好好的存錢、好好的消費，且不要生下他們負擔不了數目的小孩，一切都會「好好的」，難道不是嗎？

當然不是，事實上，這些想法從柯林頓總統的時代，試圖重塑福利法規架構時開始。

這些新法規要求繁多，除了接受醫療補助計畫(Mediaid)的低收入戶課加工作限制外，也阻止那些參與美國補充營養協助計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program）的貧窮人士購買龍蝦、牛排等高單價食品。

更甚者，儘管社會科學研究一再大聲疾呼，懶惰與不負責任才會導致貧窮的想法是個謊言，1960年代美國開始出現「福利詐騙」(Welfare Queen)此一詞彙後，這樣的思考模式仍然持續在人們心中紮根。

事實上，造成貧窮的原因有百百種。

工作機會少、低薪、部分學校教學品質低落、貧窮黑人社群中適婚男性早逝、高成本的節育計劃、以及日間托育費用不論，美國最大宗的貧窮人口實際上是「兒童」，且根據統計，許多成年貧窮人口並非是因為懶惰而貧窮，而是在努力後依舊一貧如洗。

那這樣漏洞百出的想法，為什麼得以持續在美國滋長呢？或許有幾個原因。

其中一種迷思，就是〖美國應該是「機會之地」(Land of Opportunity)…吧〗

一種廣泛流傳的想法認為，美國充滿了各種機會，只要你願意努力，美國開放而流動的系統，可以讓你的社經地位向上攀升，這樣的想法甚至出現了一個專有名詞，叫做「恆毅力」(Grit)，在賓州大學心理學教授安琪拉‧達克沃斯(Angela Duckworth)的書中，被稱為「成功的究極力量」。

然而，這樣的想法或許在19世紀的美國還行得通，現在已是今非昔比。在美國，新一代要翻身，更難！

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