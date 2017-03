試圖闖關! 國際一級保育龜類夾藏運動鞋

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導) 林務局今(13)日表示,財政部關務署台北關上星期經由一架FX5142 航班自馬來西亞檳城寄送到台灣的運動鞋航空包裹內,查獲夾藏有15隻活體烏龜,經由林務局設立的野生動物虛擬鑑識中心鑑定為國際一級保育的安哥洛卡象龜(1隻)及三線潮龜(14隻)後,已將所有烏龜送北部的野生動物收容中心安置。

林務局說,安哥洛卡象龜(學名:Astrochelys yniphora)產於馬達加斯加島,為華盛頓公約(簡稱CITES)附錄一(Appendix Ⅰ)物種,同時也是「世界野生動物犯罪報告(World Wildlife Crime Report - United Nations Office on Drugs and Crime)」受到走私及盜獵威脅非常嚴重的3種龜類之一(其他2種為長頸龜及食蛇龜),估計現存野生個體數量約 600 隻。三線潮龜(學名:Batagur borneoensis,因成體背甲會變為綠色與黑色條紋,似西瓜外皮的顏色,故俗稱西瓜龜)產於東南亞,為華盛頓公約附錄二(Appendix Ⅱ)之物種。由於這二種龜之棲息地大量消失與過度獵捕,數量銳減,被國際保育聯盟紅皮書(The IUCN Red List of Threatened Species) 列為極危等級(Critically Endangered, CR)。

上方圖片是X光機照攝查獲夾藏有15隻活體 烏龜 (圖片由林務局提供)

林務局強調,為使法院依法判決沒收,或由邊境關口依野生動物保育法查扣之保育類野生動物受到妥善照顧,特別委託臺北市立動物園、國立中興大學、特有生物研究保育中心、國立成功大學、國立屏東科技大學及國立海洋生物博物館等六機構設置保育類野生動物收容場所,解決動物照養與收容問題,提供瀕危野生動物存活最佳場域。此外,收容中心更積極與國內外相關機構建立交流管道,使收容動物個體獲得最妥善處理,包括回送原產國、野放、族群重建、圈養繁殖等方式,以實際的行動來強化物種的保育。

林務局呼籲,野生動物保育法第24條規定,保育類野生動物之活體非經中央主管機關之同意,不得輸入或輸出。違者,可依該法第40條規定或第51條規定,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金,刑責相當重。此次查獲瀕危烏龜走私案件,再次宣示政府查緝野生動物走私暨保育自然生態之決心,不論是國人或外國人都不應存有僥倖心態而以身試法。

以下資訊由林務局提供:

安哥洛卡象龜

分類:陸龜科 Testudinidae 馬島陸龜屬 Astrochelys

學名:Astrochelys yniphora

分布:馬達加斯加島

保育等級:瀕臨絕種野生動物、 CITES Appendix Ⅰ、CR(Critically Endangered)

特徵:背甲高高隆起呈球狀,顏色呈淺棕色,每塊甲上有明顯的年輪。

其他:「世界野生動物犯罪報告(World Wildlife Crime Report - United Nations Office on Drugs and Crime)」受到走私及盜獵威脅非常嚴重的3種龜類之一,估計現存野生個體數量約 600 隻。

三線潮龜

分類:地龜科 Geoemydidae 潮龜屬 Batagur

學名:Batagur borneoensis

分布:在汶萊、印尼、馬來西亞及泰國等東南亞地區

保育等級:CITES Appendix Ⅱ、CR(Critically Endangered)

特徵:因成體背甲會變為綠色與黑色條紋,似西瓜外皮的顏色,故俗稱西瓜龜。

其他:棲息地為鹹淡水交界,為雜食性動物,喜歡吃魚、螺、海藻、水中植物等。