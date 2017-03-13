移民移工生命故事顯影 臺史博特展看見「新臺客」

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）臺灣這塊土地上有著許多東南亞的面孔，來自東南亞的移民當下已突破14萬人、移工逾68萬人，無論他們來自哪個國家、停留多久，都已成為臺灣文化底蘊的一部分，也是我們身邊的家人、朋友、工作夥伴。

東南亞移民常被與「新住民」畫上等號，事實上這些移民並非1990年代後才開始來到臺灣。當我們稍往回看歷史，約半世紀前的1960、70年代已有為數不少的東南亞移民來臺灣。

臺史博「新臺客：東南亞移民移工在臺灣特展」集結3個移民家庭及14個近代移民移工個人生活物件與創作，希望打破觀眾以往對「移民」、「移工」模糊的集體名詞想像，透過有血有肉的個人生命故事顯影，帶觀眾看見「新臺客」，認識屬於這個世代的新臺灣。

這個展覽聚焦在近50年間臺灣的東南亞移民及移工，這些曾經陌生的外國面孔，走進臺灣的每個角落，變成熟悉的家人、朋友或工作伙伴。而身分認同隨時間轉變流動，在此我們說的不只是「新臺客」的故事，也是我們的故事。

國立臺灣歷史博物館館長王長華表示，臺灣共有逾14萬東南亞移民、68萬移工，這些先後來臺的新臺客們，早已成為形塑臺灣文化重要的一份子。因此在這次的展覽中，臺史博試圖把聚光燈映照在這些新臺客身上，藉由他們獨一無二的生命經歷分享，讓生活在臺灣島上的每個人更深入地彼此認識。她也強調，臺史博始終相信，歷史不是空盪的史料與文字敘述，希望透過這些具有情感溫度的新臺客生命故事和大歷史對話，讓臺灣歷史中的多元文化更清晰立體地顯影，呈現這個世代的臺灣。

展覽自3月11日起至11月5日於臺史博第3特展室展出。展覽期間，也將邀請展覽中所提到的移民、移工到館，透過深度的物件導覽與個人生命故事分享，讓觀眾進一步認識更多生活在臺灣這塊土地上的新臺客故事。相關活動將陸續刊載於臺史博官網（www.nmth.gov.tw）最新訊息，歡迎觀眾密切關注，並踴躍報名參與。