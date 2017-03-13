全球華人市場最頂尖設計獎—2017金點設計獎熱烈徵件中，6月30日截止，歡迎踴躍報名參加，共同角逐華人設計最高榮耀。

具有36年歷史的金點設計獎，由經濟部工業局主辦，台灣創意設計中心執行，自2014年擴大舉辦成為華人地區重要的設計獎項，鼓勵傑出華人設計，同時見證嶄新的全球經濟架構之蛻變與形成。經過3年的努力，已打開國際知名度，2016年成功吸引3005件來自台灣、中國大陸、香港、澳門、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、加拿大等地之作品，相較於推動國際化之前徵件數1,372件(2013年)，大幅成長119%。

金點設計獎每年吸引許多知名大廠及設計公司參賽，如仙草影像、華航、納智捷、華碩、宏碁、聲寶、品家家品、誠品行旅，中國大陸的華為、小米、騰訊科技(深圳)有限公司、YANG DESlGN(楊設計顧問)、三一重機、來自香港的設計集人(Design Systems Ltd)、Noiseless Design等，顯示獎項已受到國內外企業及設計師的高度重視。

為了展現金點設計獎的專業力與公信力，主辦單位每年邀請來自世界各地專家擔任評審。去年評審團主席由國際知名設計大師佐藤大(Oki Sato)擔任，並帶領來自台灣、中國大陸、日本及瑞典的設計專家共同評選。得獎結果經佐藤大審查後，直接交由第三方公正律師正式彌封，直到頒獎典禮當天才揭曉！如此嚴謹的評選制度是台灣設計獎項中首見，大幅提升了獎項的競爭性和榮譽感。

去年頒獎典禮主持人由曾在金馬獎、金鐘獎、金曲獎「三金」挑大樑的黃子佼擔綱、更邀請獲獎無數的Bito甲蟲創意劉耕名創意總監擔任視覺統籌，並首度開放臉書直播讓民眾同步參與，如此高規格用心打造華人設計年度盛事，贏得業界一致好評。評審團主席佐藤大盛讚，「金點設計獎透過每年不斷進化和演變，相信不久的將來，會成為全世界一流的設計獎項。」

此外，金點設計獎得獎作品常受到國內外媒體之報導，過去3年來共累積台灣、中國大陸、國際媒體超過2500篇曝光，進而提升得獎作品在市場上的關注度。得獎作品亦會收錄在當年度金點設計獎年鑑，並於金點設計獎線上展覽展出，完整記錄華人設計創作軌跡。

不僅如此，金點設計獎從2015年開始，在台北、上海、北京等大中華區18個重要城市，舉辦25場金點沙龍座談會，共邀請了79位設計師分享華人設計理念。今年將持續推廣，並向東南亞城市邁進，推展徵件版圖，讓更多人關注華人設計議題。

2017年金點設計獎向全球華人市場募集優秀作品，凡在華人市場設計、生產或銷售的商品，皆可以華人品牌或華人設計公司報名，若為國際品牌，只要在華人市場設有分公司或代理商，亦可參加。獎項類別涵蓋產品設計，視覺傳達設計，包裝設計，空間設計等四大類。

評選分為初審、複審、決審三階段進行，並在年底的頒獎典禮上公布象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」得主。報名至6月30日截止，詳細資訊請至官網http://www.goldenpin.org.tw 查詢。2016金點設計獎精采片段回顧影片：https://goo.gl/c9QOmY