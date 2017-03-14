〈時評〉下班的Line 瓦解勞資信賴



非上班時間雇主以通訊軟體聯絡勞工，日前被新北市勞資爭議仲裁委員會認定為加班，並且以「分鐘」來計算加班費，但勞工局卻強調，加班未滿四小時，仍以四小時計薪。不論以「分」或「時」來計算，都已讓雇主噤若寒蟬。



因為，未來若是要使用Line等通訊軟體，在下班時間與員工聯繫，都很可能成為勞工加班的鐵證；甚至要防範員工可能藉此聯絡通訊，成為變相謀取加班費。



以這起全國仲裁首例來說，被認定加班的通訊內容有兩類，一是單純轉知公司政策，只要幫忙轉給其他同事，就算是加班；二是連絡、討論或實際執行的內容，更直接被認定是加班。



此案例一開後，雇主或長官，恐怕都不敢在員工下班時聯絡，怕任何一則訊息，就會被當成是加班。更可怕的是，若是長官不聯絡，部屬刻意在下班時間，主動詢問、討論工作事宜，那要不要當成是加班？若按照這個案的認定，照樣會被視為加班，那會不會變成員工要加班費的扭曲手段？



更進一步來說，雇主不敢利用通訊軟體聯絡，若是下班過後，透過電子郵件發送工作內容，又要如何認定？依照本案的判定，Line的截圖顯示「未讀」，代表不知道被要求加班，所以不列入計算，但若是「已讀且回覆」完成的則數，都列入加班，現在的電子郵件並未有已讀、未讀的記錄與時間，若真要仲裁，勞雇雙方又要吵成一團。



另方面，就算Line「已讀不回」，到底算不算加班，也會有灰色地帶；如今，個案判決出爐後，不論員工或雇主，想必都要面對這些難題。



這個判決不見得不好，甚至是對勞工有利，問題是怕這個判例，會讓勞雇雙方都產生心理壓力，因為若完全照法規來走，一通被認定加班的訊息，雇主可是要多付四小時的加班費，現在就連下班再簡單不過的互動，也會變得猶豫再三，讓彼此的信賴逐漸瓦解。

（作者李平華，資深媒體人）