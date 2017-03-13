農藥殘留最多排行榜 草莓 菠菜 蘋果榜上有名

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）每年的2月到4月正是草莓的盛產季，紅橙橙又嬌滴滴的草莓搭配上各種季節限定甜品是許多女孩們的最愛，但根據美國環保團體的研究，在48種蔬果中，草莓名列農藥最多排行榜第一名，其它還包含菠菜、蘋果和梨子等。

根據美國農業部（USDA）公布的蔬果殘留農藥檢測資料，美國環保團體「美國環境工作組織」（Environmental Working Group, EWG）針對其結果進行數據分析發現，3萬6千樣農產品樣本中，高達7成的農產品皆有農藥殘留，其中包含178種不同類型的農藥；而名列第一名的草莓被驗出高達20多種農藥殘留。

EWG 的資深分析師Sonya Lunder表示，不管蔬果是否有農藥殘留，我們每天需要仍需要食用大量蔬果來維持健康，因此對於那些農藥殘留較多的蔬果，我們建議民眾可以去有認證的有機商店購買。

EWG提醒，即使農藥殘留度極低，仍會對嬰幼兒腦部和神經系統造成影響，例如智商較低、學習和記憶力不集中，甚至曾有研究指出會造成過動症，即所謂「注意力不足過動症」。

以下為EWG提供的農藥最多和最少排行榜：

農藥殘留度最多的12種蔬果

草莓 菠菜 油桃 蘋果 桃子 梨子 櫻桃 葡萄 芹菜 番茄 甜椒 馬鈴薯

農藥殘留度較低的15種蔬果