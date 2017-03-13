期交所赴阿根廷參加第20屆期貨市場協會年會 成功行銷我國期貨巿場

2017年期貨市場協會(AFM)第20屆年會繼3月8日舉辦會員大會及董監事會議，3月9日進入正式圓桌會談。本次會議，劉連煜董事長與白俄羅斯商品交易所(Belarusian Universal Commodity Exchange, BUCE)及阿根廷羅薩里歐期貨交易(Mercado a Término de Rosario S.A., ROFEX)洽談合作關係並達成共識，雙方將先行簽署合作備忘錄。另為響應政府推動南向政策，與泰國期貨交易所(Thailand Futures Exchange, TFEX)代表議定就未來在泰國招商活動進行相關合作。同時，期交所代表亦與其他交易所，如阿根廷布宜諾斯艾利斯期貨交易所(Mercado a Término de Buenos Aires, MATba)及南非交易所(JSE)及期貨業代表積極互動，並就全球金融市場現況及未來發展交換意見，以掌握各國期貨市場之最新發展並行銷我國市場。

本次年會主要著墨在南美洲及新興市場近年的發展經驗，討論主題包括衍生性商品及新興市場在過去20年的發展、軟性大宗商品市場現況、南美洲交易所發展概況、快速發展的資訊環境對衍生性商品市場的影響、區域型交易所的發展趨勢及利率與外匯衍生性商品發展及其困境。其中，期交所代表黃定容副理受邀參與其中兩場座談會，除介紹期交所商品成功經驗，亦就新興市場交易所之發展現況及亞洲地區交易所之合併及合作趨勢，分享見解，並藉此增進我國期貨市場國際能見度及知名度。

本次會議期交所再度成功出擊，不僅再與國際交易所達成合作關係、有效宣導我國選擇權商品的成功發展，並深化在國際組織之耕耘，大幅提高我國期貨市場知名度及促進市場國際化。