麗晶酒店集團攜手國航與東航

臺灣臺北(2017年3月10日)－為歡慶重慶麗晶酒店開幕，麗晶酒店集團(Regent Hotels & Resorts) 將於4月1日起至5月31日，攜手中國最大的兩家航空公司—中國國際航空以及中國東方航空，推出「里程雙倍‧歡樂加倍」活動。活動期間，「鳳凰知音Phoenix Miles」以及「東方萬里行Eastern Miles」會員只要以認可房價入住重慶麗晶酒店、北京麗晶酒店或是台北晶華酒店，均可獲得兩倍飛行里程數的回饋，獲贈的飛行哩程數將由平常的800公里加倍到1,600公里！

去年12月開始試營運的重慶麗晶酒店位於當地新興的商業中心—江北嘴中央商業區，正是嘉陵江與長江交會之處，不僅外部環境的地理位置得天獨厚，坐擁兩江壯麗景致，融入山江河景與人文藝術的內部裝潢與設計更是精彩萬分。酒店規劃有202間客房，每間房間的面積從57平方米起跳，大片落地窗引進重慶的山川景緻，和充滿東方優雅韻味及時尚格調於一身的內部裝潢相互呼應。開幕至今，雅致的客房以及豐美的餐飲服務廣受商旅以及當地人士的喜愛。

北京麗晶酒店位於北京市王府井商業中心區，步行即可抵達當地最重要的觀光與文化勝地—紫禁城，而天安門廣場、秀水街與古玩市場更是近在咫呎，酒店業主擁有全中國首間以展示中國宮廷文化核心──紫檀工藝為主的私人博物館，酒店的500間客房均以經典拋光紫檀家具以及精心挑選的中式藝術品裝飾，入住賓客可以親臨體驗的方式、感受中華藝術和文化。

台北晶華酒店座落於台北市中山區，是商業、購物和文化創意產業的發展中心，提供538間平均坪數居業界之冠的寬敞客房，全台最頂級的水療中心—沐蘭SPA、最受歡迎的歐式自助餐廳—柏麗廳，以及匯集香奈兒、路易威登、愛馬仕、寶格麗…等超過50個全球一級時尚精品品牌的購物空間—麗晶精品，豐富多元的設施，是旅人來台城市度假的首選。