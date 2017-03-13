促婦女重返職場 印度倡26週帶薪產假

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）為了增加女性勞工的數量，印度國會在9日通過了新的法案，大幅延長了帶薪產假的時間，在總統同意後，將對總員工數超過10人以上的公司實行。

週四通過的新法案改革帶薪產假，將生母的產假從原本的12週增加到26週，養母則可以享有12週的照顧假，針對自行哺乳的母親，新法也有特殊保障，讓他們可以選擇「在家工作」這個選項。

除此之外，印度總算跟上其他國家腳步，開始要求那些擁有50名職員以上的公司，必須設立兒童托育機構，並允許母親一天可以在工作期間有4次探視孩子的時間，以哺育自己孩子，並提供必要的照顧。

在印度，兒童營養不良是個很大的問題，僅有約55%的母親會在新生兒出生的前六個月自行哺乳，與環境類似的鄰國相比，尼泊爾有70%，斯里蘭卡有76%，印度母親的哺乳率偏低，新法規要求公司設立育兒與哺乳機構，將可改善這個問題。

事實上，不健全的職場制度常常迫使印度婦女放棄自己的工作，選擇留在家中照顧新生兒，導致印度職場中常常面臨男女比懸殊的問題。

根據聯合國婦女權能署(UN Women)的統計，印度大概只有22%的女性能替經濟做出貢獻，遠低於全球平均的44%，且這個數字還在減少當中，因為在面對新生兒照護的壓力時，大部分的婦女只能不情願地辭掉工作回家帶小孩，延長育嬰假的新法案或許能幫助那些婦女重返職場，減少印度職場中的男女比不均問題。

印度人口基金會(Population Foundation of India)執行長Poonam Muttreja肯定新法案的立意，他認為婦女本來就不應被要求在工作和育兒中做出選擇，印度婦女與孩童部部長Maneka Gandhi則指出，藉由提供長達26週的育兒假，無論是新生兒還是母親都能提升健康水平，新法案讓印度得以在婦女生育照顧上，與先進國家比肩共進，是印度歷史性的一步。

然而，雖然政府聲稱新法案將使超過180萬婦女受惠，新法仍有值得改良之處，因為印度有超過90%的婦女勞力，在政府法規管不到或是未立案的工作領域勞動，婦權運動者認為政府應該加強管理的力道，以真正確保所有婦女的權益。