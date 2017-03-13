國美館「硬蕊／悍圖」書寫藝術史 重建悍圖社創作脈絡

由文化部指導、國立臺灣美術館主辦之「硬蕊／悍圖」特展11日盛大開幕，由文化部楊子葆次長主持，文化部梁永斐司長、國美館前館長黃才郎、台北市文化前局長謝佩霓、台北當代藝術館前館長石瑞仁、以及悍圖社14位成員均出席盛會，開幕現場並由臺中在地青年團體「農村武裝青年」帶來表演，場面盛大。

楊次長說，法國總統曾提出，要喜歡藝術，必先喜歡自己身處的時代與周遭環境，這次「硬蕊／悍圖」便是呼應了這個說法。悍圖社成立於當代藝術風起雲湧的1998年，透過藝術家們的創作得以重建與理解台灣藝術史發展。國美館蕭宗煌館長特別提到，本次在文化部「臺灣藝術史平台建構計畫」的支持下策辦「硬蕊／悍圖」特展，呈現台灣美術發展中的重要脈絡外，並將重啟地方美術史的書寫，回應國美館在臺灣美術史及當代藝術上研究與推廣的使命。「硬蕊／悍圖」特展在國美館前任館長、黃才郎先生任內已著手規劃，黃才郎也說，悍圖社是具備活動力與實力的藝術團體，本展不但是對悍圖社前身的回顧，也同是強調個別成員的創作，非常值得細細體會。

策展人周郁齡助理研究員表示，本展以美術史研究的角度切入，重新梳理「悍圖社」歷史與其在美術史的定位，亦探討此團體在當代藝術中特殊的社群性格和活動策略。展覽分為兩個主要部分。其一為「悍圖/檔案」，展出悍圖社前身「101現代藝術群」、「台北前進者藝術群」、「笨鳥藝術群」、「新繪畫‧藝術聯盟」、「台北畫派」等社團的文件檔案資料，並展出藝術家們在「台北畫派」時期所創作的作品，呈現該時代的地景觀察、愛慾情愫與知識份子認同焦慮。其二則為個別藝術家的創作脈絡，呈現「悍圖社」成員重要的藝術轉變，透過過去與現代的作品對話交流，探討藝術團體在當代藝術領域角色的轉變。悍圖社現任社長常陵則說，悍圖社自1998年成立已經邁入第19年，未來也會持續創作。藝術家陸先銘強調，悍圖社在文化部及國美館的支持與肯定下，透過「硬蕊／悍圖」特展實現多年的夢想。悍圖社成員在自己的土地上尋找創作養分，包含前身已經在國內外辦理過三十餘場特展，本次「硬蕊／悍圖」是一個完美的逗號，回顧過去的同時，也展望未來，將持續地為台灣美術發展書寫歷史。

「悍圖社」從前身─1982年創立的「101現代藝術群」、「台北前進者藝術群」、「笨鳥藝術群」，到1983年的「新繪畫‧藝術聯盟」及1985年的「台北畫派」，今日的「悍圖社」承繼與經歷了35年不同藝術團體聚合離散的豐厚軌跡。80年代是籌組畫會或藝術團體風行的年代，到90年代替代空間與個人主義興起之後，藝術團體卻紛紛單飛解散，而「悍圖社」卻在90年代時再次集結，並試圖在當代藝術領域裡不斷地以展演活動刺激團體的動能。「硬蕊／悍圖」試圖回歸最基本的問題，藝術團體在時代的重要性為何？「悍圖社」如何從80年代眾多團體聚合演變至今？此展藉由回顧最基本的疑問，提出藝術團體的異質面向與它複雜緊湊的人際，因此「硬蕊／悍圖」將團體的集會結社視做歷史動因，探討由它觸動的言論、生活模式、思想概念與社群關係，將它視作藝術生態與推動美術歷史的重要元素。

「悍圖社」創始成員是幾個由文化大學美術系的同學，在80年代組織藝術團體的蓬勃年代，文化大學美術系的學生特別活躍，他們群聚在陽明山山頭，學長學弟相濡以沫、朝夕論藝、互相提攜。在創作上，一群靠著自學摸索的藝術學生在閱讀陳傳興於1983年1月至10月間分次在雄獅美術發表的「第七屆文件大展—前衛到超前衛的總結」，便深受國際超前衛主義的影響，認為繪畫應該回返歷史，進行歷史再閱讀並呈現時代精神，在此共同目標之上藝術家們引入反映社會的政治圖像並創造從生活提取靈感的時代性作品。

「悍圖社」在19年間也經歷了不少轉變，其創始成員盧天炎、楊茂林、陳瑞文、吳天章、陸先銘、郭維國、李民中、楊仁明、連建興等人，以強悍的圖像為名，在圖像的基礎之上向多元媒體創作擴張；而從1999年開始加入新成員賴新龍、朱書賢、陳擎耀、鄧文貞、唐唐發、常陵、涂維政等人，創作上有著更豐富的跨媒體關注面向。「悍圖社」以每年推出的展覽刺激創作動力，也持續邀請策展人以相異的角度或深刻的論述重新觀看「悍圖社」。2013年時與視盟共同創辦獨立藝術空間「FreeS福利社」，試圖以無償方式讓年輕藝術家有創作發表的平台，持續不斷地向內與向外傾注創作與組織能量。因此，若探討「悍圖社」在臺灣當代藝術的發展上的重要角色，正是在時間與空間內形成一共享的社群經驗，在團體內部形成跨世代的記憶分享與創作激盪，在團體外部持續與不同的機構合作創造串連的可見性。

為了更深刻地繪製出「悍圖社」的歷史→當代的藍圖，「硬蕊/悍圖」同時展出「悍圖社」前身團體的檔案文件，與藝術家在該時期創作的作品，試圖藉由回返「悍圖社」在80年代這個激越充滿張力的硬蕊年代，探討當時藝術團體群起集會的現象與生態的必須。而「悍圖社」的當代性，則在於一群跨越世代的硬核份子，以集會結社之名在世代之間共享記憶與經驗，在創作上產生相互映射關係。在展覽裡，藉由成員們作品主題相互映射與對話，則可見「悍圖社」內部與外部世代間記憶相互交疊的當代關係。

「悍圖社」即將邁入第20個年頭，「硬蕊／悍圖」特展以歷史為出發點，進行此時與彼刻的回顧與開展，呈現「悍圖社」從前身團體承繼的組織性格，也觀看他們在當代藝術中轉變的軌跡。特展即日在國立臺灣美術館展出至6月4日，3月12日及4月8日將舉辦「從過去到未來—悍圖社藝術家對談系列講座」，由悍圖社藝術家們現身說法，探討這個美術團體的過去、現在以及未來。