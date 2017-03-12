腺炎襲捲美加地區 前往該處務必接種疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美加地區從2016年起陸續爆發腮腺炎（mumps）疫情，家長們當心了！根據美國西雅圖King TV報導，引述美國疾病控制預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）官方數據顯示，截至3月4日止，全國新增1242起病例。

華盛頓州西雅圖市金郡（King County）官方表示，目前證實有十多名華盛頓大學的學生確診，疑似與姐妹會和兄弟會群聚感染有關。華盛頓州衛生部門更表示，光今年已新增563例，比起去年增加154例。

流行性腮腺炎是經由飛沫及直接接觸病人的口水所傳染的。好發於腮腺，有時亦侵舌下腺或顎下腺。前趨症狀為1-2天的疲倦、食慾不振，接下來為腮腺疼痛、發燒、喉嚨痛，有時伴隨顎下腺的症狀；主要臨床特徵為發燒、頭痛、腮腺（耳下腺）腫大、一個或多個唾液腺腫大且壓痛。病人在發病前即具有感染力，疫苗是最有效的預防方法。

若病情嚴重男性會併發睪丸炎，可能導致不孕；女性則可能併發卵巢炎。流行性腮腺炎在早期或晚期常侵犯中樞神經系統而造成無菌性腦膜炎（Aseptic meningitis）；其他併發症如永久神經性耳聾。

醫師叮囑，家長應依循國內常規預防接種時程，讓小朋友於出生滿12個月，及滿5歲至入國小前各接種一劑「麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）混合疫苗」。另外，疫情爆發時，保持室內空氣流通，避免長期處於密閉空間內，例如學校是學生最易感染腮腺炎的地方。