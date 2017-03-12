拚高市長起跑 管碧玲：希望變成勞工唯一的支持者

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）已有5名民進黨高雄市籍立委表態投入下屆高雄市長初選，立委管碧玲將首場大型活動獻給勞工朋友，率先成立「管碧玲勞工之友會」，堅強的工會領袖群相挺，管碧玲也回應工會提出的3個訴求。



管碧玲在圓山飯店成立勞工之友會，現場席開69桌，共有來自15個總工會與百餘工會、現場超過800多名工會領袖及代表出席，包括中鋼工、郵政工會、石油工會和高雄市產業總工會等理事長等重要幹部都出席，展現出好人脈和深耕勞工界的成果。

「管碧玲勞工之友會」總會長由前高雄市勞工局長吳清賓出任。高市議長康裕成、市議員陳信瑜和張豐藤等謝系成員都出席相挺。

工會代表宣示相挺並高喊「管碧玲當選」，這場管碧玲勞工之友會的成立，象徵高雄市長初選的競賽已經登場。

勞工團體提出3訴求並宣示要和管媽「站鬥陣，戰工線」，作伙延續高雄工運的價值。3訴求是勞動派遣是不公不義、侵害勞權，反對公部門歹鬼帶頭；重建勞工大樓成為「勞工之家」；高雄市勞工自治委員會重新運作，讓各行各業勞工協助擬定勞工政策。



管碧玲說，高雄市是勞工城市，這是她參選民進黨內市長初選第一次活動，她從勞工出發，把勞工放第一，她希望變成勞工唯一的支持者。現場有超過100個工會相挺，管碧玲希望工會代表未來轉換成為選舉的基層組織。她同時回應將研議落實勞工3訴求。

管碧玲表示，自己的時間幾乎都奉獻給高雄和大家，並強調「選市長的人是要成為大家的靠山，不能靠別人。」

吳清賓表示，管碧玲長久以來關心勞工也協助勞工爭取權益，才能厚實勞工支持的實力。



相對管碧玲的大動作，陳其邁表示尚未規劃、林岱樺說走訪基層優先、趙天麟也宣示下週啟動新經濟列車要與市民對話、劉世芳還未成立後援會或之友會。