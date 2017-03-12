週日白天溫暖舒適 明晚起變天低溫12度

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）好好把握週日的好天氣，明（13）日傍晚又將變天！氣象專家吳德榮今（12）日財團法人氣象應用推廣基金會─洩天機教室中提到，今日至明日下午前，白天溫暖舒適、早晚稍涼。明天傍晚「大陸冷氣團」開始南下，轉為濕冷天氣。

吳德榮表示，今日至明日下午，台灣附近盛行東風逐漸轉東南風，天氣穩定，白天溫暖舒適、早晚稍涼。西半部為多雲時晴；僅東半部迎風面有零星短暫雨的機率。明(13日)傍晚「大陸冷氣團」開始南下，北台灣天氣先轉變，有局部雨、氣溫下降。

週二北台灣白天氣溫與週一相比，變化幅度恐達10度以上，轉為「濕冷」的天氣；週二晚至週三晨氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區將岀現12、13度，台北市13、14度的最低氣溫；中南部及花東的氣溫也會明顯下降，只是幅度相對較小。週四氣溫僅微幅回升、北台灣天氣仍「濕冷」。

週二(14日)與週四(16日)水氣較多，北台灣降雨明顯，中部及花東有局部短暫雨，週三(15日)水氣較少、北部及東半部仍有局部短暫雨的機率。週五、六(17日、18日)冷空氣逐漸減弱，氣溫緩慢回升；但水氣多，北部及東半部有局部雨。

中央氣象局提醒，明下午起台灣北部及馬祖沿海和空曠地區將有8至9級強陣風，鄰近海域風浪大。今、明兩天金門、馬祖及台灣西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。