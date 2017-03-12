內湖碧湖公園發現禽流感鴨科屍體 北市啟動高危險防疫措施

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）3月8日民眾向北市動保處通報內湖區碧湖公園發現死亡鴨科水禽屍體，昨（11）日送驗結果出爐，確診為禽流感，北市動保局趕緊針對周邊3公里高危點進行防疫處置，並加強清潔掃毒。

死亡鴨科屍體由家畜衛生試驗出檢驗，昨日結果出爐，確定檢出H5高病原性禽流感反應。北市府立即依台北市禽流感高危點作業流程，對周邊3公里高危點進行防疫處置：動保處就周邊2場養禽戶進行採樣監測，並由環保局、公園處及水利處於48小時內針對檢出地點及周邊3公里內禽鳥餵養熱點及禽鳥聚集處(C類高危點，25處)加強清潔消毒。

配合啟動防疫機制，公園處負責轄管內湖區公園的花卉中心將近20位同仁隨即12日停止休假，進行高危點公園全面消毒，並將加強巡查轄區內所有公園禽鳥狀況，如有禽鳥健康狀況不佳，將立即通報動保處協助處理。



動保處再次呼籲，除對家禽做好完全煮熟食用外，於購買時認明合格電宰標章，杜絕私宰；此外，勿餵飼野鳥，避免接觸禽鳥，做好個人衛生，方為防範禽流感最佳方式，禽流感防疫全民齊心協力。本府各部門亦會持續加強巡查、現場清潔及相關防檢防疫作業外，若民眾發現鳥禽屍體，切勿自行撿拾，請立即撥打臺北市民當家熱線1999通報或臺北市動物救援專線87913064、87913065，相關防疫人員將盡速前往現場處理。