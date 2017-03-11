中國怕印度的5大理由 陸媒：嚇死寶寶

（中央社台北11日電）西方媒體向來喜歡以「龍象之爭」進行中國大陸和印度的對比。最近印度一家報紙撰發有關中國怕印度5大理由的文章，陸媒則不甘示弱打起筆仗，還說「嚇死寶寶了」。

大陸每日經濟新聞今天報導，印度經濟時報（The Economic Times）刊發了一篇和中國大陸對比的文章「中國如此害怕印度的五大理由」，並說這個標題「也是讓寶寶膽戰心驚」。

每日經濟新聞一方面報導印媒提出的外商直接投資、製造業、人才、科技、印度和美國的軍事關係等5大理由，但又對每個理由一一「吐槽」。

一、外商直接投資​

印媒文章指出，中國大陸正面臨外匯存底減少的問題，而印度則積極地推動成為外商投資目的地。2015年，印度首次成為最主要的外商直接投資目的地，吸引外資630億美元，首次超過中國大陸（566億美元）和美國（596億美元）。這給中國大陸敲響了警鐘。

陸媒則指出，中國大陸商務部數據顯示，2015年中國大陸實際使用外資金額人民幣7813.5億元（折1262.7億美元）。這個數據也與聯合國貿易和發展會議發布的「2016年度全球投資報告」以及經濟合作暨發展組織（OECD）報告相近。

二、製造業

印媒文章稱，因為勞動成本的上升，中國也害怕在製造業領域被印度超過。

陸媒則引用德勤發布的「2016全球製造業競爭力指數」，中國大陸排名第一，印度則列第10。

三、人才

印媒文章說，美國軟體公司CA Technologies資遣在中國大陸的300人研發團隊，卻在印度建立2000人的團隊。這是印度擁有更好技術人才儲備的證明。

陸媒則說，在資訊科技（IT）領域，中印可謂各有所長。中國大陸在硬體製造、基礎設施、資訊產業總量上強於印度，2016年世界十大互聯網公司中，中國大陸有3家，印度沒有。在勞動成本方面，印度則比中國大陸更有優勢。

四、科技

印媒文章說，印度曾利用一枚火箭一次性發射104顆衛星，打破了俄羅斯2014年一箭37星的紀錄。

每日經濟新聞則說，環球時報曾援引行業人士的分析指出，印度之所以能夠創造這個紀錄，很大程度上是因為此次發射的衛星大部分都很小，104顆加在一起還不到1.4噸。去年中國大陸發射的天宮二號為8.6噸（當然兩者軌道高度有所不同）。

五，印度和美國的軍事關係

印媒文章說，印度和美國去年簽訂了後勤補給協議（LEMOA），讓兩國軍方能夠使用彼此的軍事基地，進行補給、武器維修和軍人休憩等後勤補給作業。這一協議已經成了中國大陸的一個大麻煩。意味著美國不僅可以控制印度洋，也可以輕易從印度進入南海。

陸媒則引用大陸外交部發言人華春瑩先前的官式回應表示，美國和印度都是對亞太地區有著重要影響的國家。希望美印關係的發展有利於促進本地區國家間的互信與合作，有利於維護本地區和平、穩定與繁榮。1060311