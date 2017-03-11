日本311六周年　挺廢核遊行千人上街頭

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）全國廢核大遊行周六登場，包括民進黨、時代力量、社民黨、綠黨等都組成隊伍參加遊行；全國廢核行動平台則是在現場呼籲蔡政府實踐選前「非核家園」承諾。

新北市選區的民進黨立委呂孫綾參與遊行，手臂貼著「核電歸零」的黃色貼紙，指綠能推動晚了一步，但仍對政府推動綠能的決心有信心；蘇巧慧與先生帶著兩名女兒一起參加遊行，盼政府跟上綠能腳步，並表示會嚴格監督核電廠除役費用；時代力量立委黃國昌關切核廢料終極貯存、核一、核二廠除役等問題。

時代力量由執行黨主席黃國昌、立法院黨團總召徐永明、時代力量發言人李兆立、吳崢等人領軍，黃國昌遊行前受訪表示，2025年全面廢核的目標，雖明確寫入電業法中，但還有幾個重要問題如核一、核二除役；如何安全圓滿且能恢復當地生態完成除役的工作，是最大挑戰。



其次，他說，核四封存後，如何不要浪費納稅人的錢，繼續進行封存或維護管理，把核四廠那塊美麗東北角的海岸，還給東北角的人民。



第三，黃國昌表示，核廢料的處理，時代力量提出集中式終極貯存的政策目標，希望蔡政府成立一個獨立的組織體、透過公開公正的程序，在客觀標準下共同面對與處理有關核廢料終極貯存的問題。





311廢核遊行活動11日在凱道登場，要求新政府必須展現政治決心與行動力，建立「非核低碳、永續能源」的 家園。(圖片來源：中央社）