治療雄性禿和攝護腺肥大的藥物　恐引起長期性功能障礙

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）研究發現，年輕男子若曾服用醫治雄性禿或攝護腺肥大的藥物，將可能產生不良副作用─性功能勃起障礙，而且停藥後該副作用仍會持續一段時間。該研究於9日發表在知名學術期刊《PeerJ》。

研究指出，42歲以下的患者若曾服用這類藥物超過205天，出現長期性功能勃起障礙（long-term erectile dysfunction）的機率是服用205天以下患者的近五倍。

該類口服藥物為finasteride（菲那雄胺），以商品名Propecia（保康絲）和Proscar（保列治）出售。Finasteride會降低男性體內的睪酮素分泌，以減少落髮和預防攝護腺肥大。另一種藥物為dutasteride ，以商品名Avodart(適尿通)和Jalyn出售，用於治療良性攝護腺肥大。

任教於芝加哥的西北大學費恩柏格醫學院的Steven Belknap助理教授，也是該研究的資深研究作者，他表示，這些患者在停藥後，仍會有性功能勃起障礙的副作用，時間可長達數月到數年。

研究人員翻查了超過1萬2千位來自西北醫療體系的病歷資料，將重點擺在1992年到2013年間曾於他們的醫療體系就醫的16到89歲的男性身上。統計這些患者的服藥劑量和時間長短，並持續追蹤患者是否有性慾降低、性功能勃起障礙的問題。

結果發現，其中有167位曾服用finasteride或dutasteride的患者在停藥後，出現性功能勃起障礙的情況長達三年半。而介於16到42歲的患者平均出現性功能勃起障礙的情況長達四年左右。

另外，一篇發表於2015年《美國醫學會雜誌─皮膚學》（JAMA Dermatology）的研究也曾指出，沒有足夠的證據顯示，服用finasteride來治療雄性禿對男性身體是無害的。

Finasteride和dutasteride是預防攝護腺肥大的藥物。其會抑制頭髮毛囊的第二型5α還原酶，使雙氫睪酮的濃度降低。這是由於第二型5α還原酶能夠將睪固酮轉換成二氫睪固酮，DHT即是掉髮的元兇，因此兩種藥物皆能有效減少掉髮。