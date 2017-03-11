臺美交流貢獻卓著  前AIT首席武官羅瑞華獲頒梅花卡

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）積極推動臺、美兩國各項交流，鞏固兩國邦誼貢獻卓著的前美國在臺協會(AIT)陸軍上校、聯絡事務組組長羅瑞華(Randy Hulme Lawrence)，今(11)日從移民署長何榮村的手中，接到針對在台有特殊貢獻外國人所頒發的永久居留證「梅花卡」，表彰其防衛臺海、確保兩岸和平所作的努力。

甫拿到「梅花卡」的羅瑞華表示，去年12月剛從AIT退休，很開心以後能在臺永久居留。他們全家很愛臺灣，三名子女都在臺就學，均能說一口流利的中文。他希望將來成為羅老師，以其專長培育臺灣的下一代！

今年53歲的羅上校，除具軍事專長，更專精於國際關係與政策發展。5年前派駐來臺灣，任職於AIT首席軍事代表，負責臺美軍事合作，對於提升國軍及臺海防衛實力功不可沒。總統蔡英文於去年10月5日特別頒授五等雲麾勳章，感謝他積極推動臺美兩國各項軍事交流合作的成就。

具有軍事戰略專業長才的羅瑞華，還是熱愛中華文化的學者！他於1987年畢業於維吉尼亞大學，取得亞洲研究及東方語文學士學位。大學期間，他曾花了一年時間在中國北京師範學院及南京大學研習，並且還到臺灣的臺北教書。1999年，他在約翰霍普金斯大學的高等國際研究院取得國際關係與經濟學碩士；2012年自美國海軍戰院取得安全研究碩士。他也完成了喬治城大學、米德柏利學院及加州蒙特瑞國防語文學院的語文訓練學程。

羅瑞華還是個中國通。他在抵臺之前在羅德島新港的美國海軍戰院進修，在此之前，於2008至2011年間擔任美軍駐中國武官處的執行官，曾在夏威夷檀香山的「亞太安全研究中心」擔任教授三年，並於2002至2005年派駐香港任陸軍武官。在香港任職期間，他曾被派到巴格達為期六個月，直接支援美軍特戰單位在伊拉克各地執行反叛亂任務。羅在中國、香港及台灣生活及工作加起來的時間超過十年，對兩岸三地事務十分熟稔。

移民署長何榮村表示，「梅花卡」頒發的對象包括對我國有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民人士等，外國人有這張卡就可以在臺永久居留。羅瑞華積極推動臺美軍事防衛合作，並曾獲得部會級以上政府機關獎章，其專業能力及對臺貢獻一致獲得「內政部入出國及移民案件審查會」審查委員們之肯定，期盼他在AIT卸任後，仍繼續為臺、美關係貢獻心力。