南韓朴槿惠下台釀嚴重衝突　死亡增至3人

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）南韓前總統朴槿惠的彈劾案10日成立，確定下台。抗議憲法法院宣判彈劾案成立的朴槿惠一大票支持者同日走上首爾街頭抗議，並與朴的反對者之間爆發了嚴重的衝突，導致南韓國內局勢一片混亂，11日死亡人數已增至3人。

外電報導，南韓憲法法庭對朴槿惠做出5大罪狀，包含：違反民主、濫權、違反財產權、違反新聞自由、違反人民尊嚴權等。

根據《韓國聯合通訊社》的報導，警方10日在首爾街頭布置逾2萬人的警力，試圖將兩方人馬分隔開來，但依然無法穩定狀況，朴的支持者與反對者爆發嚴重衝突，無視警方警告衝擊路障，造成現場二人死亡，其中一名70歲的死者是朴槿惠支持者，美聯社報導是因警車上大型擴音器掉落砸中老翁頭部重傷送醫不治，但警方懷疑是其它朴支持者當時刻意搖晃警車要讓擴音器無法作用，才導致這起意外發生。

周六新添的一名死者據報年約七十多歲，同樣也是朴的支持者，周五在法院外附近昏倒，經救護車送往醫院治療，不幸於周六清晨去世。

周五，南韓國防部長韓民求警告，北韓可能會利用南韓國內局勢不穩定的同時，採取戰略行動，因此軍方已經動員起來，以警戒北韓可能會有的動作。軍方擔心，在薩德系統運抵南韓、北韓剛結束飛彈試射的緊張之際，北韓藉由南韓混亂的時機採取行動不無可能。

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