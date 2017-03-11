遠東油脂回收過期油品 聲稱同仁作業疏忽

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市政府衛生局昨（10）日下午接獲桃園是衛生局通知下架「遠東油脂股份有限公司」製造的多款過期油品。台北市衛生局於當日晚間前往該公司位於長安東路的直營店稽查，但業者已下班無營業，衛生局張貼通知書，要求盡速主動向衛生局說明下游流向，並呼籲食品業者若有使用19項產品，立即完成下架，停止使用。

桃園市政府衛生局於8日前往遠東油脂工廠進行稽查，查獲業者使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳共製成906,000公斤的乳瑪琳、酥油、白油等19項產品；衛生局立即封存現場違規油槽5座，計有油品43,000公斤，以保障民眾食品安全，並勒令該公司全面回收所有產品，截至昨晚已主動回收49.76公斤。

業者至今只自主回收49多公斤產品，剩下的究竟賣到哪？是否再製成其他產品？逾期再製違規行為究竟維持多久？食藥署北區管理中心科長姜寶仁昨晚受訪時表示，要問桃園市衛生局，他不便多談。

另外，台北市衛生局以第一時間已立即通知北市連鎖通路20家總公司、台北市糕餅商業同業公會及台北市餐盒食品商業同業公會，下架停止使用遠東油脂廠19項產品，並透過本市食品安全委員會橫向通知本府教育局及本市市場處通知學校及各大商圈及夜市、美食街及攤商下架停止使用。

衛生局提醒烘焙業或食品販售業者，曾有進貨或販售遠東油脂廠19項產品，應於106年3月12日(日)午夜12時前完成下架作業。食品業者若有使用或販售案內過期產品，應主動停止製造、加工、販賣及回收，違反者，依食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，依同法第44條裁處新臺幣6萬元以上2億元以下的罰鍰，產品另依據同法第52條予以沒入銷毀。

遠東油脂聲明致歉 聲稱同仁作業疏忽

遠東油脂公司昨晚發表聲明致歉，表示是同仁作業疏忽，除自主透過經銷商回收，也接受消費者原價退費。另外，除立即檢討製程與擬具改善方案，下週將針對所有員工實施專案教育訓練，並加強日後定期訓練與品質管控流程。