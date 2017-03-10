花蓮鴨場驗出H5N6 午夜起移動管制

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）農委會今（10）日宣布花蓮縣1鴨場確診H5N6禽流感，已預防性撲殺1萬4000隻鴨。疾管署今表示，已列管40名工作人員，其中1名業主及外勞因穿適當防護裝備，將進行5天預防性投藥。這是花蓮第4場驗出H5N6的禽場。

疾管署副署長羅一鈞下午表示，該署東區管制中心同仁2名和花蓮縣衛生局同仁2名，在現場共同指導監督撲殺工作人員個人防護裝備穿脫，共40名工作人員已造冊列管，即起追蹤至19日。

羅一鈞指出，其中1名業主和外勞，因之前照顧鴨隻未穿著合適防護裝備，經防疫醫師評估具高風險，將自今晚開始服用克流感5天作為預防投藥，避免感染H5N6禽流感。

防檢局也宣布，今晚12點起，對花蓮地區的鴨鵝採取移動管制，只能在花蓮縣內就地屠宰，不能運往其他縣市。

國際疫情方面，羅一鈞表示，截至目前人類無新增H5N6病例，仍為17例人類H5N6病例，其中12例死亡，致死率為7成。

此外，最近新增希臘、越南、緬甸於禽場檢出H5N6，其中希臘是首度亞洲以外國家驗出H5N6，發生於2月份某家戶小規模飼養雞場，撲殺後暫未發現擴散；初步分析希臘H5N6病毒與亞洲H5N6病毒不同源，是H5N8病毒和歐陸流行的禽流感病毒重組產生，禽傳人的可能性尚待進一步分析。

疾管署呼籲，預防禽流感，應遵守「5要6不」原則，「5要」包括禽肉及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。