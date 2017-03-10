義美高志明：購買支持低耗水農作物「台灣藜」

原文取自高志明「環保食安志工」

一、「台灣藜」正名前也稱「紅藜」，又稱「赤藜」，是台灣原住民族山地部落傳統的農產品之一；雖然屬健康的超級食品，也屬低耗用水、可少農藥的優質「山地農作物」，但是目前因為人力短缺、栽種收成成本高，又有來自中南美洲的「藜麥」大量進口來競爭，價格無法提高、收入無法增加，栽種意願不強；實在非常可惜！

二、因此，本公司認為「台灣原住民族區域」山地部落，無適合傳統優質的、有利潤的農作物可以種植，絕對不是國人、及政府所樂見的！願意契作購買「極低農藥殘留」(友善農法) 的真正「台灣紅藜」； 廠交價格：625元/公斤(去殼．無殼)，450元/公斤(帶殼．含殼)；一次可以契作5~10年；今年底前預計購買10,000公斤； 將逐年增加購買量。

三、無論「極低農藥殘留 台灣紅藜」、或進口之「藜麥」(有：白(黃)藜、紅藜、黑藜之分)，皆屬於一般人們認定的健康食材，歐美學者專家也認為它是少數最適宜人類的全營養好食材之一；若是「極低農藥殘留」，則就符合日本市場所認定的「超級食物Super Food」系列的食材。目前進口的「藜麥」，價格較為便宜，大量購買價格：約在 250~500元/公斤之間。(視一次購買數量多寡而異。)

四、我們認為「台灣紅藜」是值得在「台灣原住民族山地區域」推廣的部落傳統優質農產品之一；我們願意拋磚引玉「契作保障耕作者」收益，讓台灣山地有「低耗水．高附加價值．不太需要噴農藥」的農作物，應該是一好的啟始點；拜託 大家逗陣來支持！

五、歡迎真正有意願契作的「原住民族農友」，於上班時間來電聯絡本公司採購部：陳資深經理02-2351-9211#350、呂副理02-2351-9211#333。

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