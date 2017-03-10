〈時評〉不只圖利、更涉綁標!

在3月8日三立新聞政論節目上，看到宜蘭縣工旅處池副處長因為被檢舉涉及綠舞國際觀光飯店開發案，被主持人以及名嘴來賓打的昏頭轉向。池副處長雖然講很多答辯，但是電視機前的觀眾都覺得這位仁兄，很可能扮演一些不為人知的角色。

正好，宜蘭清水地熱BOT案的關鍵人物，就是這位池副處長。最近我們蘭陽地熱資源公司向財政部 (BOT案的主管機關) 訴願委員會提出訴願，而正在開預備庭的階段。因得標者是台電子公司台汽電公司，審查委員其中兩位是台電公司高階員工，被控違反利益迴避原則，代表宜蘭縣政府參加預備庭公務員答辯如下:

「宜蘭縣政府聘請兩位審查委員是台電公司的高階員工並無問題。縣政府的主要論點有兩個，一是說這些委員不是台汽電公司董監事，而且也現場問他們是否違反利益迴避原則，他們都簽了無利益迴避需要的切結書。第二項是這些委員很專業，除他們兩位之外找不到可替代的審查委員」。

這些理由讓人家覺得很好笑。因為，申請人之中也包括李長榮化工的子公司全陽能源公司。那麼請問宜蘭縣政府，如果這BOT案審查委員裡面有李長榮化工公司任職，且專門管鍋爐或是汽電共生的經理擔任審查委員，且這兩人假設他們也不是全陽能源公司的董監事。那這樣一般民眾能夠接受嗎？當然是不能。請問縣政府為什麼BOT案審查委員台電員工可以，而李長榮化工的員工不行？

談到審查委員的專業性。老實講我認為，只要是電機系教授，研究大電力、電力電子的教授專家，都具有台電員工的專業性。在台灣這種專業性的人才其實是非常多。我以台大電機系為例。台大電機系劉志文主任，及台大電機系的陳秋麟教授，他們都是非常懂電力的，而且陳秋麟教授還做過工研院綠能所的副所長，有業界經驗又有政府經驗，都是非常適合的評審專家。目前，全台灣有非常多的風力發電公司及太陽能發電公司，例如永豐餘公司、義美公司等均有汽電共生設備的企業。其相關經理也是非常適合的評審專家。

另我們來談一下此BOT案的審查委員整體知識。在審查委員名單除了宜蘭縣政府三位官員外，台電公司兩位高階主管、兩位財政方面的人員，另一位能源局主管地熱的科長。其中能源局的科長與地熱發電算是最有關係。

這一次的審查的子題規範又是如何呢？我們看到裡面有「簡報內容」、也就是說簡報者的台風問題佔了10分。另外，佔很大部份的是財政方面，因是BOT案這比較沒有爭議。還有一個大項目是標案地點，也就是對清水地熱園區地質了解，針對結垢及防腐蝕等等問題的解決，這是我覺得有疑問的地方。因在審查委員當中，連一位地質方面專家都沒有，那麼對於清水地熱園區的地質方面的了解，財務為主的審查委員有這方面的知識嗎？

另外，關於結垢如何避免問題，審查委員內也沒有化工方面、機械方面的專家，宜蘭縣政府副縣長、工旅處處長、財政處處長，真的有足夠知識審查這些子題嗎？所以我認為，縣府開出來的問題和審查委員的專長根本不符，挑選委員的方式十分不恰當。

令我最納悶的是，為什麼沒有「發電機組零件使用台灣自製項目」。新政府正在鼓勵綠能產業，那麼政府的標案，即使是地方政府的BOT案，也應該將廠商使用機組的零件自製率放在評分裡面。至少10分，最好能夠25分，或者是一半50分。最好將「簡報內容」項目換成「零件台灣自製率」。現在政府極力避免太陽能標案都是大陸廠商得標的窘狀發生，但在宜蘭清水BOT標案或是其他標案裡都沒有鼓勵標商使用台灣自製產品的制度，實在令人匪夷所思！

宜蘭縣政府現已換成吳代理縣長，就不應該再放任原先這些科員打混，讓這些科員主導一切。老實講我對於這一次主導BOT案的工旅處池副處長感到很疑惑。

還好這一次監察院補提名11位監察委員當中，有一半以上我是認識的，最熟的是宜蘭媳婦田秋堇委員。田委員對宜蘭縣非常熟悉，待田委員上任後，我再拜訪她、向她陳情，請她好好查一下工旅處的池副處長辦理BOT案過程中，程序及方式的疏漏。最近我也耳聞台汽電公司用了一位蔡姓統包商在打點、統合整個標案。至於後面有沒有涉及其他導致圖利或是綁標等情事，我們希望田委員能夠查清楚，給社會大眾一個交代！