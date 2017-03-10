中國訕笑：美國「偽善的民主」 選舉根本是場鬧劇

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）每年中國國務院都會出版一份美國人權紀錄指責其糟糕的人權紀錄，作為反擊美國批評北京的工具，今(2017)年的報告來源幾乎全是外國新聞媒體，描繪了美國政治體系的扭曲樣貌，這些媒體之前也多次報導北京違反人權紀錄的有關消息，卻長期遭中共阻擋。

報告引言寫道，「2016年，許多金錢政治和金權交易操控了總統大選，使這場總統大選充斥著謊言與攻訐」，「沒有所謂政治正確的事，群眾上街示威抗議，更顯露了美國民主的偽善特質。」

中國指責美國只會拿手指對著別人，卻刻意忽略自己的人權問題，因此中國擷取事實、從多個面向檢視去年美國的人權狀況，報告寫道，「當槍聲不停徘徊在民眾耳邊、惡化的種族歧視、被金錢政治把持的選舉鬧劇在這塊自由女神像的土地上演著，這個自稱人權捍衛者的國家用實際作為曝露了它所謂的人權『神話』。」

這份中國報告列舉了大量事件，控訴美國自詡為「國際人權道德的法官」卻同時在國內和國際實行不人道行為，他們公開譴責美國日漸加劇的薪資差距、惡化的種族關係、一再發生的非裔民眾被白人警察射殺事件，以及令人擔憂的兒童、婦女和老年人待遇。

在貧富不均部份，報告寫道，中低階層居民的生活品質越來越糟，去年擁有全職工作的成年人比例達到1983年來新低，過去三十年近70%的財富流進10%最富裕人口的手中，全國每7個人就有1個人處於貧窮狀態，更有4,500萬人生活艱困。

但更嚴重的是種除主義高漲與族群關係惡化，這讓殖民歷史、奴隸制度、種族從屬與剝削、種族恐怖主義與不平等問題在美國面臨嚴峻挑戰。

在其中一個譴責美國公民權被侵犯的章節裡，報告引述美國總統川普的話，「犯罪事件已超出控制範圍，且益加嚴重」，直指不斷上升的槍枝犯罪率影響了公民權利，去(2016)年美國共發生58,125件槍枝暴力事件，包括385起大規模槍殺，造成15,039人死亡、3萬多人受傷。

最後，報告也譴責美國的外交政策，指控華盛頓當局持續踐踏他國的基本人權，在伊拉克、敘利亞、巴基斯坦、葉門索馬利亞等地造成巨大的民眾傷亡；而美國政府對外國的網路監視醜聞也引發國際社會強烈批評。

在對婦女、兒童與年長者的保障也沒有改善，弱勢族群的權益更被嚴重犧牲，除了薪資不評等，職缺也有落差，性騷擾與性侵事件時有所聞。

中國政府宣稱這份報告的內容都是基於具體事實，幾乎多數數據都引用自國際知名媒體如BBC、CNN、華盛頓郵報、紐約時報與衛報等。

此外，報告也替那些在這樣環境下產製、而素質低落的新聞業感到惋惜，報告寫道，「在去年總統大選中，美國媒體刊登了一系列偏頗的報導和評論，……徹底偏離了公正客觀的要求。」