開啟臺灣資本市場新紀元 期交所提供期貨商及期貨交易輔助人「到府服務」

臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)為提供市場參與者更完善的交易及避險管道，預計於今(106)年5月推出盤後交易制度，屆時國內期貨市場在一般交易時段收盤後一段時間，進行盤後交易至凌晨5時，正式邁向幾近24小時全天候交易。為協助期貨經紀商及期貨交易輔助人從業人員熟悉即將推出之新制，期交所除刻正辦理全國宣導說明會外，將首度提供「到府服務」，自即日起受理期貨經紀商及期貨交易輔助人申請，由期交所派員宣導盤後交易新制。

盤後交易平台上線後，初期掛牌商品包含國內股價指數商品(臺股期貨、小型臺指期貨及臺指選擇權)、國外股價指數商品(美國道瓊期貨及美國標普500期貨)、美元兌人民幣期貨暨選擇權及小型美元兌人民幣期貨暨選擇權及其他匯率類商品，預計將有11項商品掛牌交易。

本次活動以期貨經紀商及期貨交易輔助人總公司為申請單位，於各業者舉辦之全國營業據點連線晨會、內部員工教育訓練或其他相關活動等場合，由期交所派員說明盤後交易新制。本活動申請期間自即日起至5月31日止，宣導活動辦理期間自3月13日至6月30日止，歡迎各期貨經紀商及期貨交易輔助人總公司踴躍提出申請。

另為使市場可充分獲得盤後交易相關資訊，期交所於網站首頁設置「期貨市場建置盤後交易平台宣導專區」，期貨業者可至該專區取得申請表格，歡迎上網查詢。