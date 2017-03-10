江翠國中舞蹈嬌娃【搶姣鞋】 榮獲全國舞蹈比賽特優

江翠國中舞蹈藝才班學生參加105學年度全國學生舞蹈比賽，以一曲【搶姣鞋】，藝驚全場，深獲評審肯定，脫穎而出榮獲國中A團體乙組民俗舞特優第二名殊榮。此外，個人賽部分也表現亮眼，九年級謝欣妤同學演繹【牡丹仙子】的翩翩舞姿，勇奪個人古典舞組全國第三名，相當於已經拿到就讀公立高中的門票。獲知消息的江翠國中師生，莫不為此感到雀躍興奮。

在全國舞蹈比賽中，已經連續幾年都獲得特優肯定的江翠國中校長郭月秀與有榮焉地表示，「台上一分鐘，台下十年功。」舞蹈班學生平時除了一般學科的學習之外，還必須兼顧芭蕾、現代舞、民族舞、即興創作等舞蹈術科及舞台化妝課程的學習。江翠國中除了累積了三十多年底蘊深厚的課程教學外，今年更延聘傳統藝師王宏隆先生教授傳統相關技藝，豐富學生的視野，融合舞蹈肢體動作與創作元素，不僅傳承文化，更讓傳統技藝與舞蹈注入新元素，具有承先啟後之效益。

平時學生練舞就相當注重舞蹈教室場地安全的舞蹈班邱淑惠老師說，江翠國中這些年在教學上的用心，深獲教育部及教育局的肯定，每年都挹注相當多的經費在舞蹈班的設備增添及教室場地的升級上，以期減少造成孩子練舞時的傷害。王柏誼同學表示記得開始練這支舞時，每位同學都很緊張而頻頻失誤，經過不斷的練習，一次次的修正，最後榮獲全國舞蹈比賽特優，長期的辛苦與汗水終於沒有白費，開心極了!

2017年3月7日，全國舞蹈搶姣鞋。(照片由新北市立江翠國中提供)