中華電信106年2月份營業收入178億元

中華電信公司今（10日）公布自結營收概況。2月份合併自結營業收入為177.7億元，與去年同期相較，減少7.1%；營業成本及費用為141.3億元，較去年同期減少2.5%；營業利益為36.3億元，減少21.7%；稅前淨利為37.0億元，減少20.6%；歸屬於母公司業主之淨利為30.1億元，減少21.2%；每股盈餘為0.39元。與第一季財測相較，營業收入、營業利益、稅前淨利及每股盈餘達成率均超前。

2月份整體行動通信營收較去年同期減少，雖然4G及行動上網客戶成長帶動加值營收較去年同期提升，但行動語音營收持續受VoIP替代之影響而下滑，整體行動服務營收較去年同期衰退，銷貨收入亦較去年同期減少。

網際網路營收較去年同期成長。MOD營收成長。寬頻接取營收下降。市內網路則因行動電話及VoIP取代，使營收減少。

2月份合併營業成本及費用與去年同期下降，主要因商品成本、網路互連費與資通訊專案成本減少所致。

截至2月底止，光世代寬頻用戶數達349.8萬戶，60Mbps以上的客戶數174.7萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達118.3萬戶。在公司全力努力下，行動上網客戶持續成長，達694.7萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達55.1%。