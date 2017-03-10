中生涉共諜案 陸委會：來台求學政策不變

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）中國籍周姓男子涉嫌來台當從事共諜組織發展，違反國家安全法，遭法院裁定羈押禁見。行政院陸委會今（10）日表示，全案已進入司法程序，會尊重司法機關依法處理。

去年於政治大學企研所畢業的中國籍男子周泓旭，涉嫌以發展組織為由，收集台灣機密情報，並向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，違反國家安全法，台北地檢署今天已向台北地方法院聲請羈押。北院開庭後裁定周男羈押禁見。

對此，陸委會主任委員張小月表示，政府開放中生來台就學，希望促進兩岸青年的相互認識與瞭解，有利於兩岸關係和平穩定發展，也表示對於中生來台求學的政策維持不變。

張小月下午在立法院前受訪表示，中國學生來台政策沒有改變，還是歡迎來台；對於個案已進入司法程序，不做任何評論。第三，希望來台灣要安心求學，不要做任何違反法令的事情。

她說，台灣是一個法治社會，任何危害台灣國家安全，一定都會依法處理。

未來是否追查中生違法滯留台灣？張小月說，當然，一切都要依法辦理，台灣是自由民主的社會，但法治非常重要，呼籲中國學生不要從事任何不法的行為，危害台灣國家與社會。

中生擔任共諜案是否會影響兩岸關係？張小月說，這是單獨個案，已在司法程序中。中生被收押後，中國方面是否表達關切？張小月說，目前為止，沒有相關訊息，一切依法辦事、依法處理。

陸委會也呼籲，中生在台就學期間應遵守我方法令，以學習為目的。政府持續穩健推動中國學生來台就學，並期盼兩岸共同珍惜並維護多年來交流的成果。