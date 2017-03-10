十年樹木 百年樹人 迎接植樹節植樹活動

為慶祝3月12日植樹節即將到來，板橋區板橋國民小學邀請市長朱立倫於今(10)日蒞校，與校長、家長會長及學生代表共同栽植樹木，象徵十年樹木百年樹人，讓美麗的校園守護莘莘學子，校園將「環境永續、生生不息」。

市長朱立倫表示，新北市政府對老舊校舍安全問題非常重視，近6年來投注於整建校舍的經費高達52億餘元，迄今已完成36所校舍整建，未來將提供更多活化校園空間，讓學校與社區共享教育資源，開創校園新契機。板橋區板橋國小因校舍老舊，多年來持續進行改建，朝向成為一所友善、永續的新校園，在新北市政府及學校全方位努力下，終於得以實踐理想。板橋國小二期校舍工程完竣，讓學校擁有專業的圖書館、設備完善的教學專科教室、永續多樣性的生態園及寬闊安全的運動場所等，讓教育與校務更具前瞻經營與發展，並成為豐富學子及社區民眾學習與休閒生活的教育殿堂。

板橋國小林義祥校長及2位學童帶領朱市長進入學校歷史迴廊的老照片，感受板橋國小建校至今的歷史軌跡，伴隨學童的悠揚歌聲，猶如沉浸於歷史饗宴，融入歌聲中老板橋的茉莉花、媽祖廟、湳仔溪等在地意象，傳達對板橋母親的感謝。林校長透過簡報，述說二期校舍改建工程實踐過程，並帶領朱市長及嘉賓進行校園巡禮，感受嶄新校舍建築的意象與設計功能，浸潤在典雅溫馨的校舍氛圍。板橋國小創立於民國前13年3月13日，迄今(106年)校齡已屆118歲，多年來不斷的以創新及追求卓越的精神辦學，深受板橋地區人士的肯定與嘉許。該校二期校舍整建由新北市政府補助該校總工程經費新臺幣4億2,783餘萬元整，由謝偉杰建築師事務所規劃、設計、監造，東山工程股份有限公司及復豐電機股份有限公司承攬施作，總樓地板面積共1,6211.72平方公尺。

板橋國民小學二期校舍改建工程於今(106)年1月底竣工，讓學校終於擁有全新且完整的運動場，靜態教學區和動態運動區動靜分明，教學活動互不影響。此外，新建置的景觀生態區與休閒活動區，皆以綠建築規準設計，加上複層植披、綠屋頂，推展生態及節能，讓環境永續，也成為教學的自然素材。學校浸潤在宏偉典雅的校舍氛圍，成為藝術與科技兼具的教學區，校園經營動線更加流暢與完善，不僅運用科技化與永續性的校園設施，將締造未來更多元的教育奇蹟，更隨著嶄新校舍的到來，落實「人文、精緻、多元、創新」教育樂活的深耕理念，展現「專業、卓越、品味」的效能學校，追求「安全、智慧、自信」的學習天地，孕育「家庭、學校、社區」的教育力量，推展迎向更精緻的教育內涵。