106年國中教育會考 3/16起開始報名

新北考區106年度國中教育會考簡章已於1月13日 正式公告，自3月16日至18日開始辦理報名作業， 新北市教育局特別提醒考生， 務必在簡章規定的報名時間內完成報名手續。

所有國中應屆畢業生都應該參加國中教育會考，並且免繳報名費， 由所就讀學校代為辦理集體報名； 非應屆國中畢業生則繳交報名費新臺幣500元，低收入戶子女（ 檢附低收入戶證明正本及戶口名簿影本） 或其直系血親尊親屬支領失業給付者（檢附「就業保險失業（再） 認定、失業給付申請書及給付收據」正本及戶口名簿影本）， 免繳報名費；中低收入戶子女（ 檢附中低收入戶證明正本及戶口名簿影本）僅需繳交200元。

非應屆國中畢業生採個別報名，考生於3月13日上午8時至3月1 5日下午5時自行上網（網址：http://cap.ntnu. edu.tw）填報個別報名表資料，並於3月16日至18日至丹 鳳高中辦理報名，攜帶繳交（驗）資料包括學歷證件及國民身分證（ 或戶口名簿）正本、網路列印之個別報名表、報名費、貼足32元郵 票之一般中式12K標準信封2個； 身心障礙及重大傷病考生應檢附相關合法有效證明文件正本、影本各 1份，採現場審件，正本驗後發還， 並於個別報名現場設置電腦及印表機供考生修正報名資料。

以「個別報名」方式參加國中教育會考之考生，欲參加106學年度 各入學管道之招生者，需另行依各招生簡章相關規定辦理報名，10 6學年度入學相關資訊請逕至下列網站查詢：(1)106年國中畢 業生適性入學宣導網(http://adapt.k12ea. gov.tw/)、(2)新北市十二年國民基本教育資訊網(ht tp://12basic.ntpc.edu.tw/)、(3) 106學年度基北區高級中等學校免試入學委員會(http:// ttk.entry.edu.tw/)。