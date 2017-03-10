台北花園大酒店住房專案 邀您FUN膽輕鬆玩

台北花園大酒店邀請大小朋友一同嬉遊魅力四射的台北城，自即日起至2017/12/29止，推出年度國人住宿專案活動，包括「住花園享Tea Time住宿專案」、「歡樂時光 Fun肆瘋狂住宿專案」、「寵愛自己Lady First住宿專案」、以及「大手拉小手 寶貝安心旅住宿專案」，價格NT$4,299+10%起，除可享尊榮優惠價格入住各式客房外，依據不同專案另加贈吸睛兒童專屬備品或Executive Lounge下午茶、Executive Lounge Happy、法式經典甜點馬卡龍與歐舒丹備品等，讓旅客以輕鬆的價格享受頂級的服務，愜意放鬆，滿載繽紛回憶！

想為緊湊的生活，爭取些許喘息空間，午後來場午茶之約，挑動味蕾的糕點與襲人咖啡茶香，更顯愉悅優雅。台北花園大酒店「住花園享Tea Time住宿專案」，每房NT$4,299+10%起，住宿期間每房每日依人數贈送Executive Lounge下午茶兌換券，讓忙碌的城市旅人也能悠閒地享受愜意午茶時光。

五光十色的台北，絢爛迷人。凡以「歡樂時光 Fun肆瘋狂住宿專案」入住都市桃花源的台北花園大酒店，即加贈Executive Lounge Happy Hour兌換券，每房每日依人數提供，可享綜合起士盤、歐式經典冷肉盤、法式甜點、飲品、啤酒、紅白葡萄酒、與精緻主餐一份，讓人盡情玩樂，旅程精彩不留白！<未滿18歲請勿飲酒>

生活繁忙，也不能忘了要多愛自己一些。台北花園大酒店特別針對女性消費者推出「寵愛自己Lady First住宿專案」，每晚NT$4,299+10%，入住期間每房加贈六國點心坊經典法式馬卡龍乙盒及歐舒丹備品乙組，細心呵護，甜蜜擁有美好住宿體驗。

台北花園大酒店「大手拉小手 寶貝安心旅住宿專案」，每房每晚NT$4,999+10%起，以4.5折起的優惠價格入住五星飯店各式客房，每房更加贈兒童戲水彩球、兒童牙刷、兒童沐浴用品、兒童拖鞋以及可愛彩繪本，舒適、寬敞的空間與設備，溫馨、體貼的服務，大手牽小手，一同譜寫美好假期！