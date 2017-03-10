朴槿惠下台 示威衝突釀2死

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）雖然南韓超過七成的民眾希望朴槿惠去職，但是當朴的彈劾案成立真的下台時，她仍有一大票支持者聚集在首爾抗議，並與反對者之間爆發了嚴重的衝突，導致南韓國內局勢一片混亂。

根據《韓國聯合通訊社》的報導，警方10日在首爾街頭佈置了超過2萬人的警力，依然無法穩定狀況，朴的支持者與反對者爆發衝突，抗議者無視警方警告衝擊路障，造成8人重傷，其中兩人死亡，一人命危，另有超過4人送醫。

於此同時，南韓國防部長韓民求(Han Min Koo)警告，北韓可能會利用南韓國內局勢不穩定的同時，採取戰略行動，因此軍方已經動員起來，以警戒北韓可能會有的動作。軍方擔心，在薩德系統運抵南韓、北韓剛結束飛彈試射的緊張之際，北韓藉由南韓混亂的時機採取行動不無可能。

國際雖然密切關注南韓局勢，但是並沒有什麼出人意表的反應。

日本外相岸田文雄表示，無論南韓新的領導人是誰，日本都願與其合作，協商解決歷史上的歧見，美國國務院則說，會持續跟代總統、國務總理黃教安(Hwang Kyo-ahn)合作，共同維繫美韓之間緊密的同盟關係。

現階段，朴槿惠下台後出現的權力真空由原國務總理黃教安接下，在再次舉行選舉前，黃都會以代總統的身份行事，他並表示將與現存內閣密切合作，盡其所能迅速穩定動盪的局勢。

朴下台後，依據憲法，韓國必須在2個月內舉行選舉選出新的總統，現在呼聲最高的人分別是代表自由派的黃教安，與在2012年大選輸給朴槿惠，代表著保守派的文在寅(Moon Jae-in)，民調暫時由文在寅領先。

延世大學教授John Delury指出，朴槿惠已經讓保守派失望透頂，自由派極有可能會輸掉這次大選，不過無論是誰接任，在北韓緊逼、中國抗議薩德的情況下，能妥善處理中、日、朝、韓四國關係，才能處理好韓國現在紛亂的局勢。