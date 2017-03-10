上班族久坐久站 退化性關節炎的高危險族群

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）在台灣60歲以上每2人就有1人罹患退化性關節炎，全台約有350萬人為關節炎所苦，活動時關節總是喀喀響、上下樓膝蓋覺得疼痛不適、蹲下卻站不起來，這些都是關節退化的徵兆。過去大家多會攝取葡萄糖胺和軟骨素來減緩關節疼痛發炎。振興醫院骨科朱唯廉醫師表示，目前最新的關節保養成分「非變性第二型膠原蛋白UC-II○R」，可促進關節生成更多的健康軟骨組織，相較於服用葡萄糖胺加軟骨素，UC-II的效果更好。

朱唯廉醫師表示，正常人關節平均每年動的次數為100萬次，其中以膝關節最為頻繁，一天至少動2,000～3,000次。人在走路時造成的關節負荷為平躺時的3倍、下樓為4.3倍、做家事時常做的蹲、跪動作，更是讓關節負荷高達平躺的5.6倍。關節損耗無時無刻都在發生，退化性關節炎也不再是老年人的專利，久坐、久站的上班族、服務業，長時間維持相同姿勢，脊椎間、膝蓋長期承受全身壓力，都是罹患關節炎高危險族群，應多注意關節的保護措施。

朱醫師指出:近來天冷，關節肌肉緊繃容易產生酸疼感，因關節痠痛就診的比例就明顯比平常多3成！朱醫師說明，關節會疼痛是因為軟骨磨損，骨頭與骨頭碰撞所造成；第二型膠原蛋白佔了9成以上，是構成軟骨強韌結構，更是軟骨禁得起磨損的重要元素，「非變性第二型膠原蛋白UC-II○R」，透過免疫系統的調節作用，幫助識別和清除受損的軟骨細胞，並促進關節生成更多的健康軟骨組織，強化軟骨結構。

程涵宇營養師呼籲，平日多攝取骨骼、關節所需的多種礦物質等微量元素，亦能幫助營養吸收。關節保養不可等到七老八十才開始，現在有更方便的方式，來幫助大家應及早開始進行關節保護，到晚年也才能遊山玩水、上山下海都不卡關。