恐攻？德杜塞道夫斧頭隨機傷人 7人受傷

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）週四晚間，德國西部北萊茵-威斯伐倫州的首府杜塞道夫(Düsseldorf)車站發生了隨機傷人事件，一名手持斧頭的攻擊者造成了至少七人受傷。

目擊者形容，一名手持斧頭的人發瘋似地在繁忙的車站狂奔，然後到處攻擊逃竄的通勤者，在他經過的地方，只留下被砍傷的受害者倒臥在血泊當中，在七名受害者中，有三名受到重傷，其中一名傷患僅13歲。

嫌犯是名36歲的前南斯拉夫共和國人，現在定居在杜塞道夫一旁的城市伍珀塔爾(Wuppertal)，在逃亡時跳下一座橋樑受到重傷，被隨後趕到的警察逮捕經過檢查，警方認為他患有精神疾病。

本來警方認定嫌犯不只一人，應該有其他共犯在逃，不過在最新的聲明中，這樣的立場轉為保留態度，攻擊者以外的另一人在車站被逮捕不久後被釋放。

監視器畫面拍到事件發生當下，路人四處奔逃的景象，收到通報後，警方立刻封鎖了車站，許多目擊者也上社群媒體推文，要其他人不要靠近車站，反恐特警隨後接管了整個車站，空中可以看到直升機盤旋，隨時掌握狀況。

由於不到三個月前，柏林的聖誕市集才被伊斯蘭國發動的恐怖攻擊襲擊，擔心恐怖攻擊重返國內的氛圍開始蔓延，這次的攻擊在德國造成不小的恐慌，對此，警方發言人指出，沒有任何證據顯示這次的隨機傷人事件是恐怖攻擊，試圖安撫國內情緒。

事實上，隨著恐攻開始出現在德國本土，德國警方這一年來已經大幅增加維安強度，不過除了上個月的柏林聖誕市集恐攻外，去(2016)年發生在符茲堡(Wuerzburg)和安斯巴赫(Ansbach)音樂節的難民攻擊事件，還是造成了大約20人的傷亡。