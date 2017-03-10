科學家：2017年萊姆病疫情恐大蔓延

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）2016年位於美國東北部紐約州的哈德遜河河谷附近鼠疫氾濫，兩名科學家大膽預言恐會導致2017年萊姆病（Lyme disease）疫情蔓延。

這兩位來自紐約的生態學家夫妻檔Felicia Keesing和Rick Ostfeld，他們已致力於研究萊姆病長達20年。

Ostfeld在接受美國全國公共廣播電台NPR採訪時表示，老鼠的數量和跟萊姆病疫情有著直接關係。萊姆病主要傳染途徑是被感染伯氏疏螺旋體（Borrelia burgdorferi）的蜱蟲叮咬而感染，而蜱蟲主要寄生在野外的鼠類身上，因此透過計算老鼠的數量後，他們大膽預測2017年恐是萊姆病大流行的一年。

Ostfeld更補充說明，一隻老鼠身上少則50到60隻蜱蟲，光臉部和耳朵的數量甚至可達100隻，

被感染蜱叮咬後潛伏期3到32天，通常是7到14天內會出現遊走性紅斑。感染初期症狀類似感冒，有頭痛、發燒、全身疲勞、寒顫、噁心、嘔吐、頭部僵硬、肌肉疼痛及淋巴腺腫大等症狀。

遊走性紅斑。

遊走性紅斑患者若未經治療皮疹多在3到4週後消退，而在數週或數月後可能進入第二期，發生心臟或神經系統的不正常。

在經過數月或數年後，病人則進入第三期，主要症狀有關節變形、關節痛及關節炎，數年後可復發；神經方面之症狀有腦膜炎（發燒、頸部僵硬及劇烈頭痛）、顏面神經麻痺（通常為單側）及神節根痛；心臟方面有傳導缺損及心包膜炎。

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