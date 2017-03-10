開羅近郊逾二千年兩尊大型法老像出土

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）對於羅馬這類的歷史古城而言，每次進行城市建設就要很小心，以免「不小心」又挖出了什麼古物，對於古埃及文物寶庫開羅而言也是如此。

由德國與埃及考古學家組成的聯合考古團隊，9日就在開羅近郊一個滿佈泥濘的坑洞中，發現了兩尊歷史足以追溯到2000年以前的法老雕像。

發現古物的地方在開羅東北近郊的馬塔羅區(Mattarya)，雖然說這個地方現在已經住滿了藍領與中產階級的工作者，這個地方的來頭可不小，在古埃及時期，瑪塔羅區位於也被希臘人稱為「赫里奧波里斯」(Heliopolis)的城市中。

在希臘文中，赫里奧波里斯意為「太陽的城市」，曾是埃及歷史最悠久的城市之一，在古王國時期更是重要的宗教大城，因此發現這些古文物倒也不是很奇怪的事。

考古學家在已經近乎廢土中的傾頹民居中發現這兩尊雕像，其中一尊高達8公尺，由堅硬的石英岩雕刻而成，上面的雕刻已經不可考，不過由於是在拉姆西斯二世的神廟前發現，推斷應該是代表著這個又被稱為「拉姆西斯大帝」的法老。

另一尊雕像則是由萊姆石雕刻而成，應該是西元前12世紀時，統治埃及第19王朝的的第5任法老塞提二世(Seti II)。

埃及考古隊首席考古學家Aymen Ashmawy指出，兩尊法老像的發現，重申赫里奧波里斯身為太陽神「拉」(Ra)的神廟所在地，有其不可取代的重要性存在，德方首席考古學家Dietrich Raue則表示，考古隊正努力想要移動這些雕像，以將他們帶到別的地方進行重建。