人資主管列舉7大英文履歷錯誤：減少正式單字或行話如「團隊合作」

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）提供求職資源與履歷服務的美國網站Resume Writers' Ink創始人Tina Nicolai是人資部門高階主管，也曾在90年代後期開始擔任迪士尼世界(Walt Disney World)的招聘人員，自2010年創辦Resume Writers' Ink之後，便閱覽超過4萬份履歷，她發現其中有些是大多數求職者都不自覺犯的錯誤，《商業內幕》特別列舉7項最該注意的致命錯誤。

1. 馬虎草率：最忌諱的是不檢查自己的履歷內容、馬虎帶過，這顯示求職者輕忽細節、不重視的態度，這些致命錯誤包括排版不一致、拼字錯誤、不專業標點符號、過時或不相關的資訊。

2. 摘要(summary)段落太過冗長：描述個人的實習或職涯等過往經歷時，太長的句子、太多形容詞湊成的段落都不易閱讀，「看起來就很像是整部小說的一個章節」，盡量以小符號區分段落，並用簡潔扼要的標題陳列，如「Known for achieving XYZ」。

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一整段落的文字讀起來就很像是整部小說的一個章節。(圖片來源：Flickr)

3. 用字過於正式：過於正式的履歷內容其實不太吸引人，例如「utilize my prodigious scripting skills……」，減少一些過度花俏的單字，盡量使用平常會用的字句表達個人特色。

4. 避免「responsible for」作為說明：在說明過去經歷時，很多人會以「responsible for xx (job)」開頭，這充其量只說明了該職位的工作要求，並沒有談到求職者在該崗位上的表現或成就，「無法說明求職者在這些職位上發揮成功作用，只凸顯了你很懶得敘述自己的成就」，Nicolai建議求職者多花點心思說明自己真正達到什麼目標，而非應該達到什麼目標。

5. 行話：很多人喜歡使用單字諸如「團隊成員(team player)」、「溝通技巧(communication skills)」等「履歷行話」，但這些都是職場上的基本要求，沒必要大書特書，不一定出現越多這種字，就代表錄取的機率越高，如果想凸顯個人在團隊裡的特色，就該用恰當且具有創意的單字描述，且字句不需過多。

太多的履歷行話其實並沒有說明個人的專長或特色。(圖片來源：截圖自Business Insider)

6. 不必要的留白：整份履歷充斥太多或太少的空白處都不是好事，讓某些標題大一點、或移除部分段落就能避免看起來太寬鬆或太擠。

7. 個人資料佔據太多版面：有人會將姓名、電話、地址、電子信箱等個人資料分成兩三行排列，但這會佔據太多版面，盡量放在同一行即可。

很多人會將個人資訊分散在三至四行，佔據太多版面。(圖片來源：Flickr)