推廣綠色旅遊觀念  氣候變遷國中小繪畫比賽開始徵件

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）2017年第七屆「氣候變遷國中小繪畫創作比賽」正式開跑，即日起接受報名，本繪畫比賽最高獎金為8,000元，獲獎作品將於桃園國際機場及台北101金融大樓展出。

由教育部、行政院環保署、台北市政府觀光傳播局及台南市政府觀光旅遊局指導，台灣永續能源研究基金會主辦之2017年第七屆「氣候變遷國中小繪畫創作比賽」迄今已邁入第七屆，共累積15,657人次報名，希望藉由本活動提高臺灣學生對氣候變遷及低碳旅遊觀念的認知。

本屆活動主題「綠色冒險王，一起去旅行！」是以呼應聯合國2017「國際永續旅遊發展年」，強調「氣候變遷」及「永續旅行」議題的重要性。

聯合國2017國際永續旅遊發展年的概念與近年來臺灣各地推展的低碳旅遊計畫不謀而合，其宗旨「旅遊同時可持續對地方經濟、社會和環境做出貢獻，便是希望藉由永續旅遊觀念的推廣，促使大眾欣賞不同文化的內在價值，並提升保護環境、改善生活品質等意識，激勵民眾達成人與社會、自然之間和諧共存、永續繁榮之理想。

活動報名繳件自即日起至 4月28日(星期五)截止(離島學生則為4月21日截止)，皆以郵戳為憑，歡迎各位老師帶領，將此繪畫比賽列入班級課程教學，輔導學生參與創作。更多活動內容及報名辦法，請至本會網站查詢或洽詢電話02-2768-2655 (林小姐)。