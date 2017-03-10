「糖稅」正夯 英、美對含糖飲料宣戰

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）攝取過多糖分會對人體會造成許多負面影響，而生活中最常見的糖分來源之一，就是隨處可見的含糖飲料，因此在近年，興起一種新的方式，希望能讓人們自發性地減少含糖飲料攝取。

在去(2016)年的11月，為了要使糖尿病、肥胖之類的飲食相關疾病減少，許多美國城市自發性地發起「碳酸飲料稅」，希望藉由提高含糖飲料物價，達成減少需求的目的，搭配開始抬頭的健康意識，效果十分顯著。

根據市場研究與調查公司〈飲料行銷〉(Beverage Marketing Corp)的最新報告，歷經10年的穩健成長後，每個美國人一年購買的瓶裝水容量達到39.3加侖，總算超過碳酸飲料的38.5加侖，成為美國人喝最多的飲料。

如果與前一年相比，2016年的時候美國瓶裝水的消費量提升了9%，來到1280億加侖的總量，數量十分驚人。

相較之下，在1990年代晚期與2000年初期的時候，幾乎每一年，每個美國人都平均會喝下將超過50加侖的含糖碳酸飲料，飲料行銷的執行長Michael Bellas甚至直言，因為美國人超愛喝含糖碳酸飲料，法國礦泉水品牌沛綠雅(Perrier)在1970年代進軍美國時，根本沒想過瓶裝水會在美國取得這麼大的成功。

而事實上，不只是美國，許多國家都開始注意含糖飲料對身體健康的影響，英國也在研擬新的法案，預估將在管理含糖飲料上投入5.2億英鎊的預算，以處理英國日益嚴重的兒童肥胖問題。

現今英國青少年與兒童的糖分攝取量大增，幾乎超過建議攝取量的三倍，因為糖分攝取過多產生的問題，迫使英國政府必須要採取行動，預估2018年開始對飲料業課徵「糖稅」，針對100毫升中含有超過5克糖分的飲料進行管理。

不過，藉由課徵糖稅來增加政府收入的打算或許要落空了，因為飲料業者已經開始主動削減飲料中的含糖量，希望可以降低課稅帶來的影響，這樣一來，或許比較符合政策的初衷。