〈時評〉回嗆張志軍 蔡政府如履薄冰

大陸國台辦主任張志軍語出重話，強調「台獨走到盡頭，就是統一」，民進黨政府忍無可忍，強烈回擊，直指兩岸關係沒有進展，是「張志軍從中作梗」，雙方頗有硬碰硬的意味，此舉將使得民共關係更加嚴峻。



張志軍的談話在國內發酵後，行政院長林全在受訪時，希望兩岸可以累積彼此的善意，不是用非理性的方式來討論；林全的話還算溫和，但到了當天晚上，蔡政府立刻發表措辭強硬的聲明。



值得注意的是，蔡政府仍保留了一些彈性空間，因為指責張志軍的新聞，是透過中央社發布，並且以「兩岸決策官員」作為受訪者，其意義在於不是政府正式公開的談話，但某種程度上，又代表蔡政府的立場。



其次，官員受訪者的談話矛頭，表面上直指張志軍，但骨子裡卻是說給北京政府聽，不過，也因為只將砲火對準張志軍，不去觸及中共當局，這也是保留操作空間，避免直接和中共領導人直接對嗆，同樣是為日後留下周旋餘地的手腕。



從林全到中央社新聞發布的鋪陳，民進黨政府展現軟硬兼施的手法，從決策官員談話的分寸拿捏，蔡政府掌握進退有據的立場，雖然是我方被迫回擊，但至少拿回部分主導權，不再完全受制中共的威脅。



因為這顆球又拋回到中國身上，要不要回應，該如何回應，中共當局都要去思考的是，民進黨對中共的立場，是否從溫和轉趨強勢？畢竟，這是民進黨政府給對岸的一個警訊。



與大陸接觸過的人都清楚，多數官方、軍方都曾私底下透露，目前覺得兩岸可能和平統一的，只剩下國台辦這群人。如今，國台辦的官員被我決策官員直接點名，其內部氣氛的變化，可能會讓鷹派借力使力，迫使大陸展現對台灣更高壓的姿態。



因此，可以預見的是，民共或兩岸關係，將比前一陣子更加緊繃，但我方政府一再忍讓，向對岸釋出善意，卻得不到應有的對待，也絕不是正辦，在點名張志軍後，蔡政府必須更如履薄冰。

