〈時評〉中國的流氓本色

去年七月八日，美韓雙方召開記者會，宣佈將在南韓部署簡稱為薩德防禦系統（THAAD）的終端高空防禦系統(Terminal High Altitude Area Defense)。記者會後，中國官方隨即表示「強烈不滿和堅決反對」，「侵害中國正當權益」，「導致地區形勢複雜化」，「嚴重損害包括中國在內本地區國家的戰略安全利益和地區戰略平衡」。

今年二月廿七日，南韓樂天集團同意釋出旗下土地跟政府交換，以供部署薩德之用，樂天在中國境內投資的多家超市隨即慘遭勒令停業。本月六日，北韓發射四枚改良版飛毛腿中程彈道飛彈，同一天，搭載薩德系統兩組發射架等設備的C-17運輸機在南韓烏山空軍基地降落；各項裝備之後將運往首爾以南的星州基地進行組裝，一般推估，今年四月即可完成部署。氣極敗壞的中國，強調「必要時將採取措施維護自身安全利益，一切後果由美韓承擔」！

薩德系統是高空攔截來襲飛彈的防禦系統，不是攻擊系統 。部署薩德的國家，不是好戰的侵略者，只是在保護領土人民不受外來飛彈的攻擊而已，錯了嗎？ 中國一副流氓老大嘴臉，高分貝叫囂，譴責對象不是動不動就試射飛彈的北韓，而是防禦北韓飛彈威脅的南韓，這樣的中國，是好戰的侵略者還是和平的愛好者？ 照中國的意思，南韓只有乖乖地、眼睜睜看北韓飛彈亂射，地區形勢才單純化？況且，中國只准自己在東北設大型遠程戰略預警雷達，卻不許韓國部署薩德防禦系統，未免太霸道了吧？

此好比，飽受黑道嘍囉鄰居威嚇騷擾的社區，準備安裝保全系統以維護社區的安寧與安全，黑道小弟背後撐腰的大哥卻暴跳如雷嚷嚷：裝設保全系統「導致地區形勢複雜化」、「侵害正當權益」、「強烈不滿和堅決反對」，這像人話嗎？按中國的邏輯，面對魚肉鄉民、耍刀耍槍的黑道，要不設防、要開門揖盜，才能維護地區的安全利益與平衡，這還有天理嗎？

以力服人、好勇鬥狠是流氓的本色。中國大興土木把南海島礁火藥庫化，中國叫囂韓國部署薩德防禦系統，中國機艦不停在釣魚台周邊挑釁日本，中國發射導彈恫嚇台灣總統選舉、威脅民進黨候選人勝出會山搖地動，中國遼寧號航母耀武揚威繞行台灣大秀肌肉，這種對左鄰右舍窮兵黷武的流氓嘴臉與行徑，不是麻煩製造者又何以名之？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）